El Consejo Regional III del Colegio Médico del Perú (CMP) absolvió al congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga y a otros 7 profesionales de la salud que fueron denunciados por una presunta infracción al Código de Ética y Deontología tras ser involucrados en el caso ‘vacunagate’.

Los otros profesionales que fueron absueltos son Claudia Gianoli Keller, Daniel Wiegering Gianoli, Danilo Sánchez Coronel, Sofía Sánchez Boluarte, José Gotuzzo Herencia, Gladys Ramírez Prada y Carlos Castillo Solórzano. En consecuencia, se dispuso el archivamiento definitivo del expediente.

Según la evaluación de la denuncia, contra Aguinaga Recuenco se encontraron “indicios de transgresión” al “no haber documento de las labores que realizaba como consultor, no es médico de primer fila y no se conoce si tuvo contacto con los voluntarios del estudios”.

En su defensa, presentada en marzo del 2021, el parlamentario arguyó que la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha precisado que él accedió voluntariamente a ser inoculado en su condición de consultor del ensayo clínico, “es decir, como profesional relacionado al ensayo clínico, y que la selección de las personas a ser inoculadas correspondió al equipo de investigación”.

Además, Alejandro Aguinaga argumentó que su inocencia se fundamenta en un informe de la Contraloría General de la República en el que se concluye que “no se ha determinado responsabilidad administrativa ni funcional en su contra”.

“Del mismo modo, adjunta la cartilla de vacunación en pieza original en donde se corrobora las fechas que indicó en la audiencia y se consigna como producto de la investigación”, se lee en el documento.

Ante ello, el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del CMP advirtió que los médicos involucrados en el caso “fueron invitados a recibir la vacuna por los investigadores principales”. Es decir, “ningún médico solicitó la vacuna”.

Además, resalta que ningún médico denunciado “le quitó la vacuna a alguna persona ni estuvo involucrada en llevar a otras personas ni en la compra de la vacuna”. Por ello, consideró que las acusaciones “carecen de valor”. La resolución se emitió el miércoles 22 de febrero.

En febrero del 2021 se conoció que un total de 101 funcionarios públicos, sus familiares e invitados recibieron irregularmente la candidata a vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm. En la lista figuran el expresidente Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzeti (Salud) y Elizabeth Astete (Relaciones Exteriores).

