Colegio Médico inhabilitó por un año a ex asesor de PPK, Carlos Moreno

El Comité de Ética del Colegio Médico del Perú (CMP) inhabilitó por un año al doctor Carlos Moreno Chacón, ex asesor presidencial en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en temas de salud, por presuntamente haber destinado recursos públicos al sector privado.

El Secretario del Interior del CMP, Jaime Morán, explicó que el proceso del Comité de Ética en contra de Moreno culminó en noviembre del año pasado; no obstante, detalló que el organismo que integra no difundió anteriormente la sanción acordada contra Moreno porque consideraron que era una noticia que prefirieron no dar a conocer por ser lamentable.

"Sobre el caso del doctor [Carlos] Moreno se terminó el proceso que se tenía previamente y ahora en la página web del Colegio Médico aparece la sanción que tenemos que por normas la publicamos y que ustedes pueden comprobar. Esto concluyó el año pasado, en noviembre-diciembre", sostuvo en diálogo con RPP.

"La sanción es una inhabilitación del Comité de Ética y un proceso disciplinario del Colegio Médico. Nosotros hemos continuado el proceso en su contra. La resolución la tenemos a la vista en la página del Colegio Médico. La inhabilitación es por un año", señaló.

El Ministerio Público ha pedido que se condene a cinco años de prisión a Carlos Moreno Chacón por haber realizado presuntas coordinaciones siendo asesor del ex presidente PPK para beneficiar a una entidad privada de salud a través de un convenio firmado entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Arzobispado de Lima.

El requerimiento fue realizado como parte de la acusación fiscal contra Moreno “como presunto autor del delito de negociación incompatible en calidad de instigador”. El ex asesor habría aprovechado su condición de consejero presidencial y su cargo en el hospital Arzobispo Loayza para favorecer irregularmente a la clínica Osteoporosis S.A.C.

Asimismo, en setiembre del año pasado, el Poder Judicial declaró fundada la demanda por daños y perjuicios interpuesta por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza contra Moreno, a quien se le impuso una reparación civil de S/80 mil soles.