Durante la visita de este lunes de los representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Congreso para reunirse con la Mesa Directiva de esa institución, se colocó un cartel en contra de la denuncia hecha por la investigada empresaria Karelim López sobre el caso “Los Niños” de la bancada de Acción Popular.

En el cartel, colocado al ingreso del Congreso, se lee que han pasado “268 días” sin que López presente pruebas contra los legisladores que integrarían el grupo denominados “Niños”.

Al ser consultado sobre su presencia, Darwin Espinoza, quien pertenecería al grupo denominado “Los Niños”, dijo no saber quién había puesto el cartel, pero consideró pertinente informar a la delegación de la OEA sobre la “persecución” a la que se les estaría sometiendo.

“Una delincuente ha mencionado nombres sin presentar pruebas, estamos anunciando que hay una persecución política desde el Ministerio Público, si es colaboradora eficaz por qué no muestran la prueba, seguramente lo ha hecho mi bancada [poner el cartel], son 268 días que no presenta las pruebas. [¿Es oportuno hacerlo hoy?] Todos los días son oportunos, la OEA tiene que ver que hay una persecución política, no lo he decidido yo que lo pongan, pero no veo el problema”, aseveró a los medios de prensa.

Según la versión de López a la fiscalía, existiría un grupo de legisladores de Acción Popular que sería cercano al Gobierno de Pedro Castillo a cambio de acuerdos políticos, versión que ha sido descartada por los congresistas de esta agrupación.

La presencia de la OEA en el Parlamento se da este lunes como parte de su cronograma de reuniones oficiales con los titulares de los diferentes poderes del Estado a pedido del Gobierno de Pedro Castillo.