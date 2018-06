Comisión Callao se aprobó hace un año y aún no inicia sus funciones

“¿No sabes en que te estás metiendo?”, “¿sabes que allá matan?”. El congresista Marco Arana (Frente Amplio) recuerda que esas fueron dos frases que le dijeron otros parlamentarios –no reveló los nombres– cuando en diciembre del 2016 presentó una moción que planteaba crear una comisión para investigar la corrupción y sicariato político en el Callao.

Un año y medio después, y pese a que se aprobó en el pleno y ya cuenta con presidente, la comisión no empieza sus funciones. Arana y el ex oficialista Gino Costa (actualmente no agrupado) –ambos promotores de la moción– coinciden en que la demora podría ser por intereses electorales, específicamente referidos a los comicios municipales y regionales de octubre. En esas elecciones, cinco de las seis autoridades electas en el 2014 por Chim Pum Callao postularán a diferentes cargos, pero por otras tiendas políticas.

—Larga espera—

La creación del grupo sobre el Callao se propuso en diciembre del 2016, pero recién se puso al debate en el pleno seis meses después, en junio del 2017. Sin embargo, no se logró aprobar y se pasó a un cuarto intermedio debido a la oposición de las bancadas del Apra y Fuerza Popular.

Desde el lado aprista, se opusieron porque se planteaba una revisión a los contratos de concesión del terminal marítimo del Callao, suscritos durante el gobierno de Alan García (2006-2011). En el caso del fujimorismo, el argumento fue que esa investigación podía ser asumida por la Comisión de Fiscalización, a través de un grupo de trabajo.

Arana quería que hubiera una investigación como la de la Comisión Áncash en el gobierno pasado, la cual detectó –junto a la fiscalía– toda una red del hoy preso ex presidente regional César Álvarez, que incluía periodistas, fiscales y congresistas.

Seis días después de ese entrampamiento, Arana presentó un texto sustitutorio que logró la aprobación unánime del pleno.

Pese a ello, la comisión –que investigará presuntos actos de corrupción en la región– no se instaló hasta mayo de este año. La demora se debió a que Fuerza Popular no designaba a sus miembros (5 de los 9 asientos que tiene el grupo). En la instalación se decidió que el presidente sería el fujimorista Percy Alcalá.

—Las elecciones—

Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), integrante de la comisión, afirma que hasta la fecha no se les ha comunicado cuándo será la primera sesión ni cuál será el plan de trabajo.

“Lo que pasa es que no se tiene claro si investigarán solo al gobierno regional o también a todos los gobiernos distritales”, indicó el acciopopulista.

Si la comisión hubiera empezado a sesionar a inicios del 2017, su informe final tendría que haber sido presentado a mediados de ese año. Si comenzaba en junio del 2017 –cuando se aprobó en el pleno–, sus conclusiones debieron estar listas en abril de este año. Esto debido a que el plazo establecido para la investigación es de seis meses. En ambos escenarios, el informe final se hubiera conocido antes de los comicios de octubre.

“Se debería determinar si los vínculos con el Congreso retrasaron esta comisión con el fin de no tocar a las actuales autoridades que buscan mantenerse en el poder”, afirmó Arana.

Para Gino Costa, la demora ha impedido que las autoridades chalacas que participarán en las elecciones desfilen por la comisión para responder sobre cuestionamientos que se les hacen.

“Las comisiones como esta ayudan a hacer pública una problemática y alentar las investigaciones en la fiscalía. A mí me queda claro que hay un sesgo por proteger a las autoridades chalacas, y un claro ejemplo es la Comisión Lava Jato, que hasta la fecha no cita a Félix Moreno, quien está involucrado con el Caso Odebrecht e incluso estuvo con prisión preventiva”, dijo.

Este Diario intentó comunicarse con el presidente del grupo, Percy Alcalá, para conocer cuándo iniciarían sus funciones, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. A “Perú21” le ha dicho que mañana presentará su plan de trabajo.

Las elecciones en el Callao son en cuatro meses y la comisión no parece tener apuro en empezar su investigación. Así como tampoco se tiene fecha para que la Comisión Lava Jato cite al gobernador regional Félix Moreno.

—Vínculos—

El congresista por el Callao Víctor Albrecht (Fuerza Popular) militó en Chim Pum Callao entre el 2004 y el 2015. La fiscalía lo investiga por supuestamente haberse apropiado del dinero de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (Eslimp- Callao) cuando estaba bajo su administración, entre el 2004 y el 2005.

El ex legislador de Fuerza Popular por el Callao Pedro Spadaro venía laborando como asesor parlamentario. El lunes pasado, pidió licencia sin goce de haber hasta setiembre, pues postulará a la Alcaldía de Ventanilla por Fuerza Chalaca, agrupación de Omar Marcos, alcalde del distrito y ex militante de Chim Pum Callao.

El Comercio Raúl Rodríguez

