Comisión de Constitución: sin acuerdos sobre adelanto de elecciones

La Comisión de Constitución del Congreso se instaló ayer sin tomar acuerdos sobre el proyecto de ley que plantea adelantar un año las elecciones generales, pese a que se presentaron cuatro iniciativas vinculadas a ese tema.

El congresista Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) propuso que la comisión se declare en sesión permanente y que se acuerde priorizar el debate del proyecto del Ejecutivo.

En tanto, Gino Costa (Bancada Liberal) planteó que se les exonere de cumplir con la semana de representación, con la finalidad de dedicarse al debate del proyecto, y Yonhy Lescano (Acción Popular) pidió que se decida en esa misma sesión el plan de trabajo de la comisión.

Pero Bartra, respaldada por sus colegas de bancada y el congresista Javier Velásquez (Apra), no sometió a votación ninguna de esas iniciativas.

Velásquez argumentó que “por respeto al reglamento” solo correspondía instalar la comisión. En la misma línea se pronunció la congresista Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

El abogado José Elice, ex oficial mayor del Congreso, explicó a este Diario que el reglamento del Congreso no señala en ningún artículo que las comisiones están impedidas de tomar acuerdos en sus sesiones de instalación. Otras fuentes parlamentarias que pidieron no ser citadas coincidieron con Elice.

“Eso se aplica en las sesiones solemnes, no en las sesiones de las comisiones. Lo que pueden aducir es que esos temas no estaban en la agenda previa, y por lo tanto no estaban listos para debatir, ya que debían consultarlo a sus bancadas”, precisó Elice.

Bartra tampoco decidió convocar a sesión para la próxima semana, que será de representación, pero aseguró que “se cumplirá con los plazos”, tal como lo hizo –dijo– con los proyectos de ley relacionados con las reformas política y judicial.

—Desencuentros—

La expectativa por la sesión de la comisión se vio reflejada en la cantidad de parlamentarios que asistieron.

Treinta legisladores se encontraban en el hemiciclo del Congreso escuchando las intervenciones, en una comisión integrada por 19 representantes.

El grupo nombró presidenta a Rosa Bartra, vicepresidente a Marco Arana (Frente Amplio) y secretaria a Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular).

Bartra asumió la dirección por segundo período consecutivo y aseguró que su presencia “significará la defensa de la Constitución de la República y sus principios fundamentales”.

Luego le cedió la palabra a Lescano, quien encendió la discusión al afirmar que no sabía si llamar congresistas “u ocupantes precarios del Congreso” a los miembros de Constitución, grupo al que pertenece, pero al que acusó de estar “de espaldas al país”.

Héctor Becerril (Fuerza Popular) adelantó que votará en contra de la propuesta y consideró que no era necesario prescindir de la semana de representación, una propuesta que era avalada por legisladores de hasta seis bancadas (ver cuadro).

En tanto, Gino Costa (Bancada Liberal) propuso citar al primer ministro Salvador del Solar y al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para el lunes 26, a fin de que expongan sus argumentos a favor del proyecto de ley; convocar a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE el martes 27; y a abogados constitucionalistas el miércoles 28. Sin embargo, ese cronograma de trabajo no fue discutido.

Richard Arce (Nuevo Perú) alertó que no se cumplirá con el cronograma electoral necesario para realizar las elecciones el 2020 si se retrasa el debate. Pero Bartra aseguró que podrían convocarse sesiones extraordinarias.

La próxima sesión se llevaría a cabo la primera semana de setiembre.