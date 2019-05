Reforma política: ¿Qué cambios aprobó hoy la Comisión de Constitución?

La Comisión de Constitución, que preside la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), aprobó este jueves la modificación de tres artículos de la Constitución, como parte de la reforma política presentada por el Poder Ejecutivo. Los parlamentarios acordaron rechazar lo propuesto por el gobierno del presidente Martín Vizcarra sobre la reelección presidencial y las causales de vacancia.

–La no reelección–

El artículo 112 de la Carta Magna está referido a la reelección presidencial. Actualmente, señala que el mandato presidencial es de cinco años y que no hay reelección inmediata. "Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones", indica en un corto párrafo, sin más acotaciones.

El Ejecutivo propuso que no podrá existir la reelección para el ciudadano que "bajo cualquier título" hubiere ejercido la presidencia de la República. Aunque proponía que esta prohibición no alcance al vicepresidente cuando ha ejercido el cargo de mandatario por "menos de cuatro meses".



Los parlamentarios del grupo de trabajo que preside Bartra decidieron, tras un debate, modificar dicha redacción para aprobar la modificación del artículo 112.

En un principio, debatieron si se debía especificar la prohibición para un presidente de transición, asumido por un titular del Congreso.

"Sí habría que acotar la posibilidad que, bajo cualquier mecanismo, quien llegue a la Presidencia no podrá postular a una reelección. No podemos permitir que una persona con todos los recursos a su disposición pueda postular a una reelección", manifestó Cecilia Chacón (Fuerza Popular).

Hasta ese momento, la propuesta de la Comisión de Constitución era modificar la redacción del Ejecutivo por: "los vicepresidentes pueden postular en la inmediata elección general, salvo que hayan juramentado y ejercido como presidente de la República". Uno de los que se opusieron a esa fórmula fue Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista).

"No podemos modificar la Constitución [sobre la reelección presidencial] reactivamente y no podemos hacer leyes con nombre propio", manifestó el parlamentario aprista, en alusión al presidente Martín Vizcarra, quien fue elegido como vicepresidente y asumó su cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

La redacción fue ajustada y finalmente quedó, tras una sugerencia del parlamentario Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria), que la reelección está prohibida para el ciudadano que "bajo cualquier título conforme el artículo 115 de la Constitución, hubiera ejercido la presidencia.

El artículo 115 de la Carta Magna especifica la sucesión del cargo presidencial en caso de impedimento temporal o permanente.



La modificación se aprobó por unanimidad con once votos a favor, incluido el de Rosa Bartra.

–Otras modificaciones–

Con debates más breves, la Comisión de Constitución también aprobó por unanimidad la modificación de los artículos 113 y 114, relacionados a las causales de la vacancia presidencial y la suspensión de la Presidencia, respectivamente.

El Ejecutivo proponía retirar de las causales para vacar a un mandatario la "incapacidad moral" y solamente incluía la "permanente incapacidad física, debidamente comprobada". Además, añadía que en la Constitución se especifique que dicha incapacidad sea declarada por los votos de no menos de dos tercios del número legal del Congreso.

Los parlamentarios Luis Iberico (Alianza para el Progreso) y Violeta se mostraron de acuerdo con la propuesta de retirar la palabra "moral". "Me parece más peligro dejarlo que sacarlo", sostuvo el legislador apepista. Sin embargo, no todos la apoyaron.

"Un presidente no es un rey. Los presidentes pasan, se van. No se puede quitar la palabra "moral" como motivo de vacancia presidencial por incapacidad", sostuvo el legislador aprista Mauricio Mulder.

La decisión final fue dejar la "incapacidad moral" como causal de vacancia, aunque incluyeron la propuesta del Ejecutivo sobre el número de votos que se necesitan para declararla.

Sobre la modificación del artículo 114 no hubo mayor debate. La Comisión de Constitución aprobó que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad física temporal del presidente, declarada por el Congreso de la República con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros.

–Debate pendiente–

La sesión se levantó cuando empezaron a debatir sobre la modificación del artículo 133, sobre la cuestión de confianza. Sin quórum, Bartra anunció que enviaría una nueva fórmula para ser analizada.

En el predictamen para cambiar dicho artículo, la Comisión de Constitución está proponiendo que "no procede la cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas o su resultado".

El Ejecutivo había planteado otros cambios a este artículo. Por ejemplo, que la cuestión de confianza "no puede presentarse durante el último año de mandato".

En la sesión ayer, no llegó a votarse porque no había quórum. Pero la congresista Marisa Glave sentó su posición en contra y alertó que esta modificación –así como la planteó la comisión de Bartra– dice lo mismo que establecía el Reglamento del Congreso y fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

"Lo que ha señalado [el TC] es que esto resulta inconstitucional por contrariar el principio de balance de poderes. Acá nuevamente [se busca] poner un límite a la cuestión de confianza. Estamos, con palabras diferentes, diciendo exactamente que se dijo [en el reglamento]", sostuvo Glave.

"Ya hay una sentencia en el TC que señala que incluso [sería inconstitucional] una reforma constitucional para limitar la cuestión de confianza, que es justo el escenario en el que estamos en este momento", agregó.

Por su parte, Mulder se mostró en contra de Glave y consideró que el texto de la propuesta de la Comisión de Constitución era "positivo" porque la esencia del Parlamento es presentar iniciativas.

"El Ejecutivo puede observarlas pero no decir que va a disolver el Congreso porque aprobaste una ley". Aseguró que no se podría declarar inconstitucional un texto que estaría en la Carta Magna.

"Si estuviéramos modificando el reglamento, van a decir que estamos incurriendo en algo inconstitucional. Pero lo que no se puede declarar inconstitucional es una norma constitucional", manifestó.