Comisión de Constitución escuchó a dos expertos más sobre adelanto de elecciones

La Comisión de Constitución del Congreso escuchó este miércoles las opiniones de los abogados especializados en temas constitucionales Domingo García Belaunde y Allan Brewer Caria, quienes sostuvieron que el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones entraña algunos peligros.

García Belaunde sostuvo que no es bueno para ningún país tener reformas constitucionales de forma seguida. "Precipitar reformas constitucionales no es positivo", recalcó y puso como ejemplo a Alemania y Japón que no han modificado hasta ahora su Carta Magna.

El abogado, que no pudo acudir al Congreso e hizo su exposición a través de una transmisión vía Skype, manifestó que el presidente Vizcarra puede presentar reformas constitucionales pero "no puede exigir contenidos ni poner plazos y menos amenazar".

En cuanto a la cuestión de confianza, dijo que ese tema no está muy claro en la Constitución de 1993 y que está pensada como un acto que puede usar el Ejecutivo para lograr algo del Congreso y si no lo obtiene se produce la renuncia del primer ministro y su Gabinete. Agregó que la disolución del Congreso es también un arma del Ejecutivo.

García Belaunde añadió que si el presidente de la República disuelve el Congreso fuera de la aplicación del Artículo 134 de la Constitución puede ser pasible de la destitución en aplicación del Artículo 117 de la Carta Magna.

El análisis de García Belaunde fue escuchado en el Hemiciclo del Congreso por no más de ocho parlamentarios de los 19 titulares que integran la Comisión de Constitución. Hubo gran ausentismo.

Luego intervino el abogado venezolano Allan Brewer, quien también hizo su disertación, vía Skype, pues se encuentra en Nueva York. Sostuvo que se está haciendo un llamado al poder constituyente con el objeto de lograr lo que la Constitución no permite, que es disolver el Congreso por el solo hecho de que el presidente Vizcarra estima que no se puede lograr consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El experto venezolano expresó que se está tratando de usar una vía de reforma constitucional para fines distintos a los que ella persigue, y que el objeto de adelantar las elecciones sería una forma de disolución del Parlamento a través de una figura legal que no está establecido en el articulo Artículo 134.

Brewer adujo que es una propuesta peligrosa someter una reforma constitucional a consulta popular. También indicó que el adelanto de elecciones afectaría un derecho ciudadano, pues los ciudadanos eligen a los congresistas por un mandato determinado y este se vería reducido con el adelantos de los comicios.

Finalmente, Rosa Bartra, presidenta de ese grupo de trabajo, recordó a los miembros de la comisión que el próximo lunes habrá una sesión extraordinaria para recibir a los integrantes de la Comisión de Venecia, a la cual se ha solicitado una opinión jurídica sobre la propuesta hecha por el Ejecutivo para adelantar las elecciones generales.