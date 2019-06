Constitución espera a Zeballos el martes para seguir debatiendo reforma

Este miércoles, tras más de dos horas de sesión, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), suspendió hasta el martes 18 de junio el debate de los proyectos de ley de reforma política que modifican la inscripción y cancelación de partidos políticos.

La legisladora aseguró que el debate sobre el particular, iniciado hoy, no ha llegado a una conclusión, ya que existen posturas que aún "no son coincidentes". Sin embargo, se mostró esperanzada en avanzar más en el debate la próxima sesión a la que se ha invitado al ministro de Justicia, Vicente Zeballos.

"No hay una conclusión de este debate porque las posiciones todavía no son coincidentes, así que esperamos poder avanzar en la siguiente sesión que está convocada para el próximo martes a las 9:30 a.m. Vamos a reiterarle la invitación al ministro de Justicia [Vicente Zeballos] que estoy segura de que podrá acompañarnos", sostuvo al término de la sesión.

Durante el debate, diversos legisladores manifestaron sus posturas a favor y en contra de dichos proyectos, entre ellos el planteado por el Ejecutivo como parte de la cuestión de confianza aprobada. La vocera alterna de Fuerza Popular Luz Salgado llamó la atención respecto al gasto que significaría para el Estado realizar en todos los partidos políticos elecciones primarias universales obligatorias, y consideró que "ni el propio Ejecutivo tiene clara" su propuesta.

"Esto es un debate de fondo y sí creo que va a requerir que en esta primera fase vayamos sentando posición. Yo creo que ni el propio Ejecutivo lo tiene muy claro y hace bien usted en pedir información sobre costos. Porque no solamente es el costo en cuanto a todo el aparato burocrático que se tiene que movilizar para estas primarias, sino también a lo que va a costar para el Estado", señaló durante su intervención.

"Me parece insulso gastar dinero en esto, la población va a odiar más a la clase política. Si es obligatorio el voto en primarias, lo que estamos haciendo es llevar a gente que no le interesa la política a que sean los que decidan. Gente que no le interesa la política es la que va a asistir de forma obligatoria", agregó.

No obstante, la parlamentaria sí estuvo a favor de modificar el número mínimo de firmas requeridas para inscribir partidos políticos y las causales mediante los cuales estos pierden su inscripción.

"Creo que sí deberíamos flexibilizar el número de adherentes a 3%, sí deberíamos tener comités funcionando en los 24 departamentos y creo que sí se debe cancelar su inscripción si no tienen a ningún representante en este Congreso", manifestó.

En esa misma línea se pronunció su colega de bancada Lourdes Alcorta, quien dijo que es "una barbaridad" obligar a la población a asistir a elecciones primarias de distintas agrupaciones políticas de cara a procesos electorales.

Aseguró que si bien las propuestas del Ejecutivo son aceptadas, estas deben corregirse. "No se puede aceptar absolutamente todo", remarcó.

Por su lado, el legislador no agrupado Gilbert Violeta lamentó que no se haya invitado al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a la sesión de esta tarde, puesto que le hubiera querido "hacer notar los errores en los que se ha incurrido con la propuesta".

"A mí me hubiera gustado que esté presente el ministro de Justicia porque creo que hay que hacerle notar los tremendos errores en los que incurre este proyecto de ley con tradiciones bien serias", indicó.

"Si hoy con los requisitos que actualmente existen, con esta otra valla tirada al piso, ¿cuántas organizaciones van a existir? ¿50? Asumiendo que además para poder habilitar sus candidaturas van a requerir alrededor de 280 mil ciudadanos que vayan a votación, eso significa 14 millones de ciudadanos que se tienen que movilizar en elecciones universales un domingo para ir a votar", advirtió.

Finalmente, el vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, aseveró que los cambios planteados por el Gobierno "son importantes y hubo varios intentos por llevarlos a cabo en los últimos años".

En ese sentido, aseguró que los proyectos podrían modificarse, pero destacó que estos se "alimentan y nutren de experiencias anteriores" discutidas en el propio Parlamento.

Como se recuerda, los proyectos de ley que modifican la inscripción y cancelación de partidos políticos constituyen el segundo tópico de la reforma política que es debatida por la Comisión de Constitución tras la cuestión de confianza planteada por el primer ministro Salvador del Solar el martes 4 de junio.

El primero de estos fue el relacionado con los impedimentos para postular a cargos de elección popular, cuyo dictamen fue aprobado el último martes por el grupo de trabajo presidido por Rosa Bartra.

El debate sobre la Reforma del Sistema de Partidos, no puede avanzar sin la presencia del Ministro de Justicia y del Pdte del JNE. Hoy hemos tenido un debate preliminar. Hay serias contradicciones en el PL del Ejecutivo que tienen que ser analizadas con mucha seriedad. pic.twitter.com/JbjTIKN7uv — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 13 de junio de 2019