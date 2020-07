El presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade (Alianza Para el Progreso), aseguró que desde la próxima semana se abrirán mesas de debate para escuchar opiniones sobre el proyecto de reforma constitucional, aprobado ya en primera votación el 5 de julio último, que plantea eliminar la inmunidad y el antejuicio de congresistas y otros altos funcionarios.

“La próxima semana vamos a abrir el debate, antes de la segunda votación y vamos a escuchar a todos, no solamente a los constitucionalistas, también a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los especialistas, a todos los vamos a escuchar”, aseguró en un comunicado.

Omar Chehade dijo que estas mesas de diálogo se abrirán a pedido del presidente del Congreso, Manuel Merino, para que la Comisión de Constitución reciba las opiniones de todos los interesados.

El 5 de julio pasado, en una sesión extraordinaria, el pleno del Congreso aprobó en primera votación el texto sustitutorio que elimina la inmunidad a los congresistas, así como también a los magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. También suprime el antejuicio con el que cuentan el presidente de la República, los ministros de Estado, miembros de la Corte Suprema y otros funcionarios.

Al respecto, Omar Chehade, aseguró que ese texto fue modificado durante el debate porque su labor no era “imponer el texto”, sino ser un moderador de la discusión.

“En el debate, el 80% de los que intervinieron no estaban de acuerdo con el texto de eliminar solamente la inmunidad parlamentaria, quería que se eliminara la inmunidad de todos los altos funcionarios”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Constitución manifestó estar dispuesto a que le levanten la inmunidad parlamentaria.

“Las únicas personas que deberían tener inmunidad es el pueblo, el pueblo se está muriendo porque no tiene inmunidad para salvarse contra el COVID-19 [...] Son ellos quienes deberían tener inmunidad para salvar sus vidas y estamos debatiendo que los funcionarios públicos debemos tener inmunidad para salvarse de supuestas denuncias. A mí que me levanten cualquier inmunidad, no tengo ningún problema. Soy el proyectante de mi bancada para eliminar la inmunidad parlamentaria”, indicó.

El proyecto de reforma constitucional aprobado el 5 de julio requiere ser aprobado por segunda vez en la actual legislatura, para que pueda aplicar los cambios en la Carta Magna.

