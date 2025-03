LEE TAMBIÉN | Estos son los 5 temas claves que debatirá la Comisión de Constitución del Congreso para e 2026

El dictamen tiene su origen en cuatro proyectos de ley sobre el sufragio digital de peruanos residentes en el extranjero, presentados por los legisladores Jorge Zeballos, Esdras Medina y Juan Carlos Lizarzaburu.

En el documento aprobado se añade el capítulo 5 al Título IX de la Ley Orgánica de Elecciones a fin de regular esta modalidad de votación.

El documento dispone que cualquier ciudadano que cuente con un Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico con certificado digital vigente puede emplear el voto digital en cualquier tipo de elección o consulta popular, previo registro ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Indica también que el Reniec deberá facilitar a la ONPE la información que se requiera sobre el DNI electrónico.

El dictamen señala que para las elecciones generales, regionales y municipales, el registro para emplear el voto digital se realiza desde los quince días calendario posteriores a la aprobación del padrón electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hasta los ciento veinte días calendario previos a la fecha de la elección. Añade que, en ninguna circunstancia, procede el registro extemporáneo.

De otro lado, subraya que el voto digital puede emplearse voluntariamente para lo que la ONPE debe establecer el período de registro. En base a ello, el ente electoral elaborará una lista de electores única con todos los ciudadanos que hayan optado por el voto digital.

Además, dice que las mesas de sufragio digitales estarán conformadas por aquellos electores que optaron por esta modalidad de voto. Tendrá 9 miembros titulares y 9 suplentes.

La eventual norma establece que el cargo de miembro de mesa digital es irrenunciable y que el presidente de mesa, secretario y tercer miembro serán nombrados mediante el sorteo de una lista de 75 ciudadanos que registren grado de instrucción superior ante el Reniec del distrito donde se instala la mesa digital.

Con respecto a la instalación de dichas mesas, indica que en las mesas de sufragio digital que conglomeren peruanos en el extranjero, todos los actos referentes a la instalación de la mesa y el horario de votación se realizan conforme a los husos horarios de la jornada electoral fijados por la ONPE.

El escrutinio de las mesas será automatizado y los miembros deberán validar los resultados y suscribir el acta de escrutinio.

“Corresponde a los miembros de mesa que están de turno en el momento del cierre de la votación suscribir el acta de escrutinio, aun cuando el acta de instalación haya sido suscrita por miembros del primer turno y por los personeros debidamente acreditados”, añade el dictamen.

Agrega que las herramientas digitales empleadas para esta modalidad serán auditadas antes de cada proceso electoral. Para ello, el JNE y la ONPE designarán personal técnico especializado para el seguimiento continuo del funcionamiento y seguridad de las herramientas digitales empleadas para el voto digital.

En la disposición complementaria transitoria establece que la aplicación de la norma será de manera progresiva y, por ello, autoriza a la ONPE determinar cómo realizará el piloto del voto digital, priorizando a los peruanos residentes en el extranjero, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Y en la disposición complementaria final indican que la ONPE será responsable de la reglamentación de la norma en un plazo no mayor a los treinta días calendario de entrada en vigor.

Además… Así votaron A favor Fernando Rospigliosi

Luis Aragón

Lady Camones

Alejandro Aguinaga

Patricia Juárez Gallegos

Juan Carlos Lizarzburu

Digna Calle

José Luna Galvez

Isaac Mita Alanoca

Alejandro Muñante Barrios (con reserva)

Noelia Herrera Medina

Wilson Soto Palacios

Alex Paredes Gonzales

José Williams

Héctor Valer Pinto

Luis Morante

Alex Flores Ramírez

Rosangella Barbarán Abstenciones Ruth Luque

Víctor Cutipa

ONPE presenta modelo de cédulas para elecciones del 2026

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó ante la Comisión de Constitución las dos cédulas de sufragio que podrían usarse en las elecciones del 2026. Explicó que, si el Congreso aprueba el voto electrónico no presencial para FFAA y PNP, se podría retornar el formato de una sola cédula.

“Será la elección más compleja de la historia”, advirtió Corvetto.

Corvetto también se pronunció a favor del voto digital, sobre todo en el caso de los peruanos en el extranjero, FF.AA., PNP y grupos esenciales, como los bomberos y personal de salud e INDECI.

También estuvieron presentes los jefes del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, y del Reniec, Carmen Velarde.

El primero detalló que hay 42 partidos inscritos y 32 en vías de inscripción, de los cuales 16 podrían llegar a adherirse al ROP antes del 12 de abril.

Con lo cual, estimó que al menos 50 organizaciones políticas que podrían quedar habilitadas para participar de los comicios del 2026. “Es decir, habría más de 10 mil candidatos entre fórmulas presidenciales, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Y, en las primarias habría 50 mil candidatos”, expresó.

Remarcó que, para las elecciones generales, entre los tres entes electorales (ONPE, Reniec y JNE) han solicitado al Poder Ejecutivo un presupuesto de poco más de 820 millones de soles.

Por su parte, Velarde señaló que el último simulacro del cierre del padrón electoral arrojó que hay 27′474.621 votantes, 13′ 800.000 son mujeres y 13′600.000 son hombres.

Opiniones

Para los especialistas en derecho electoral José Naupari y Jorge Jauregui, el voto digital no sería viable y que solo funcionará con los peruanos en el extranjero.

José Naupari consideró que solo sería viable para los peruanos que estén fuera del Perú porque su circunscripción electoral es una sola. También consideró que sería factible en el caso de los miembros de las FF.AA y PNP.

“Ahí no hay mucho problema porque solo van a votar por un representante que tiene un alcance global. Este es el caso más sencillo y el voto digital solo se podrá implementar en lugares donde se tiene un distrito electoral único”, subrayó.

Para Naupari, debería hacerse más precisiones a la propuesta. Opinó que, por ejemplo, no queda claro si este voto también se podrá ejercer de manera presencial.

Además, indicó que debería precisarse que este tipo de votación solo aplica a elecciones presidenciales, de Parlamento Andino, senadores por distrito electoral único y diputados, si se trata de peruanos en el extranjero.

Naupari consideró que, con las cédulas largas, los ciudadanos podrían demorarse en votar, pero eso no quiere decir que sea complicada. “Lo que se podría hacer es ampliar el horario de votación”, indicó.

Por su parte, Jauregui opinó que los cambios “sistemáticos” que viene haciendo la Comisión de Constitución apuntan a “establecer condiciones para favorecer a los partidos que están ahora en el Parlamento”.

“En el contexto electoral del Perú hay un problema. El acceso a tecnología, como el uso del DNI electrónico, tiene límites. No en todo el Perú se puede usar este tipo de tecnologías, por un lado. Por otro lado, las elecciones de Venezuela evidenciaron lo frágiles que pueden ser los sistemas electrónicos para poder trasladar la voluntad política de los electores a un resultado electoral”, señaló.

A su juicio, con las campañas de desinformación que existen hoy en día, el uso de tecnologías requieren de experiencia, que no tienen los electores peruanos. “Y en el ámbito político puede ser un caldo de cultivo para una serie de mentiras sobre fraude, como pasó en el 2021. No creo que sea conveniente. Si los partidos no obtienen los resultados que quieren tendrían una herramienta para torcer la voluntad ciudadana”, agregó.