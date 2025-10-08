Comisión de Constitución aprueba que las encuestas puedan difundirse hasta 3 días antes de las elecciones: los alcances del dictamen

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por Arturo Alegría (Fuerza Popular), aprobó el dictamen que propone reducir de siete a tres días la difusión de encuestas antes de las elecciones. Ello a través de una modificación al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859).

La fórmula inicial también planteaba la eliminación de la ley seca, pero tras el pedido de diversos parlamentarios, las propuestas fueron votadas de forma independiente.

El texto sobre la difusión de encuestas fue aprobado con 17 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. La decisión final queda en manos del pleno del Parlamento.

El dictamen recae en los proyectos de ley 11275/2024-CR y 10993/2024-CR, presentados por Edward Málaga (No agrupado) y Alejandro Soto (APP).

Sin embargo, el grupo de trabajo solo dio luz verde a la propuesta de Málaga sobre la difusión de las encuestas.

El parlamentario proponía que las encuestadoras con inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puedan difundir los sondeos hasta 24 horas antes de la elección. No obstante, el texto final dispone que el plazo solo se reduzca a 3 días.

Además, precisa que la restricción no se aplica a las encuestas a boca de urna, las cuales podrán ser difundidas una vez concluido el horario de votación.

Texto votado

El dictamen mantiene la exigencia de transparencia y responsabilidad en la difusión de resultados. Las empresas encuestadoras deberán publicar junto con los resultados la ficha técnica completa, que contenga el nombre de la encuestadora, número de registro en el JNE, financiamiento del estudio, objetivos, tamaño de muestra y población, margen de error, nivel de confianza, tipo y puntos de muestreo, así como la fecha del trabajo de campo.

De igual modo, se dispone que el representante legal de la encuestadora será responsable del contenido de las encuestas y de los informes remitidos al JNE, que podrá sancionar el incumplimiento con multas que oscilan entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Sesión de la Comisión de Constitución del 7 de octubre del 2025. / cesar cox

Debate

Durante el debate, Edward Málaga, autor del proyecto, indicó que la difusión de las encuestas a pocos días de las elecciones se trata de una “libertad básica a la información, que en un sentido electoral cobra especial importancia” porque “se ven manipulaciones en los últimos días, que es el período más sensible de la elección”. El parlamentario subrayó que la recta final es donde el ciudadano debe estar más informado.

A su turno, Adriana Tudela (Avanza País) opinó que la propuesta abriría las puertas a la manipulación de información y pidió que los temas se voten por separado. Sin embargo, Alejandro Cavero, su compañero de bancada, dijo que incluso debería reducirse el plazo hasta un día antes de las elecciones.

“En el tema de encuestas estoy de acuerdo. Hemos hecho un avance”, dijo, por su parte, Moyano.

Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular, indicó: “Tenemos una mirada crítica. En principio somos detractores de las encuestas al sastre. Se ha visto cómo estas encuestas han manipulado muchas veces la información y la opinión pública [...] No hay una autoría y no habiendo un mecanismo de control es bastante peligroso reducir el plazo a 3 días antes de las elecciones.”

También se mostró a favor de reducir el plazo de las encuestas el parlamentario Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). “Tres días es mejor a lo que tenemos ahora”, expresó. Descartó que las encuestas manipulen la información y añadió que la gente vota según su criterio y sin tomar en cuenta los sondeos.

Así votaron A favor Arturo Alegría (FP) Luis Aragón (AP) Juan Carlos Lizarzaburu (APP) Alejandro Aguinaga (FP) Patricia Juárez (FP) Martha Moyano (FP) Fernando Rospigliosi (FP) Lady Camones (APP) Alejandro Cavero (Avanza País) Digna Calle (Podemos) Heidy Juárez (Podemos) Waldemar Cerrón (PL) Wilson Soto (AP) Isaac Mita (PL) José Williams (Avanza País) Jaime Quito (Bancada Socialista) Margot Palacios (No agrupada) En contra Alejandro Muñante (RP) Noelia Herrera (RP) Esdras Medina (RP) Adriana Tudela (Avanza País) Abstención José María Balcázar (PL) Jorge Morante (Somos Perú) José Elías (APP)

Urpi Torrado: “La difusión de encuestas tres días antes de la elección contribuiría a que el ciudadano pueda estar informado”

1. Actualmente las encuestas no pueden difundirse en la semana previa a las elecciones. ¿Qué implicaría para las elecciones del 2026 que el Congreso permita publicarlas hasta tres días antes?

La difusión de encuestas tres días antes de la elección contribuiría a que el ciudadano pueda estar informado porque, precisamente, parte de la labor del JNE y la autoridades electorales es garantizar que el ciudadano llegue lo mejor informado posible. Así como estar informado es leer los planes de gobierno y la hoja de vida de los candidatos, es también saber qué está pasando con las encuestas. Lo contrario son, cuando hay este tipo de prohibiciones, las fake news, te dan mucha desinformación, la gente llega a votar con información que es falsa.

Finalmente, termina sorprendiendo el resultado, pero no es porque las encuestas no hayan medido el pulso de lo que estaba pasando sino que hay una medida informativa que no permite que el ciudadano sepa lo que está pasando.

2. ¿Qué tanto influyen las encuestas en el comportamiento electoral? ¿Realmente pueden mover la intención de voto o solo reflejan una fotografía del momento?

Hay muchos estudios sobre si las publicaciones de encuestas influyen o no en el voto, pero no hay un resultado concluyente. Es decir, hubo casos en los que el candidato que iba liderando las encuestas ganó y otros en los que perdió. No es definitivo. En Perú hay casos concretos como el de Lourdes Flores Nano y Keiko Fujimori.

El que un candidato ocupe una posición, no implica que ese vaya a ser el resultado final, simplemente es la temperatura del momento y eso hace que el ciudadano, con un voto informado decida si vota de acuerdo a cómo está votando la mayoría o distinto o en contra. Sabiendo la temperatura social, tomará una decisión.

3. ¿Si el pleno aprueba la propuesta, debería aplicarse desde las elecciones generales del 2026, que se desarrollarán en un escenario de alta polarización y desconfianza?

Sería un error no hacerlo. En las elecciones del 2021, solo en la última semana de prohibición de encuestas, solo de Datum encontramos 48 encuestas falsas. La cantidad de información falsa que habrá la última semana en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial es enorme. Entonces, lejos de contribuir a la transparencia del proceso, el no aprobar esta ley o no aplicarla en las elecciones generales del 2026 podría convertirlo en un proceso mucho más complejo y polarizado.

Rechazan eliminación de la ley seca

Este extremo de la fórmula fue rechazado con 9 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Diversos parlamentarios se expresaron en contra de eliminar la ley seca alegando que la venta y consumo de alcohol podría desencadenar episodios de violencia durante la jornada electoral.

“El tema del alcohol es muy serio porque no queremos disturbios en las elecciones. No queremos gente que esté peleando en los centros de votación. No queremos inasistencias por resacas. Lo que queremos es la participación masiva del ciudadano”, expresó Juan Carlos Lizarzaburu (APP).

También se mostraron en contra los legisladores como José Williams (Avanza País), Wilson Soto (AP), Alejandro Muñante (Renovación Popular).