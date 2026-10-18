La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado sesiona en la sala Miguel Grau para sustentar y debatir el dictamen sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
Por Erik Rivera

La Comisión de Constitución del Senado continuará este lunes con la sesión extraordinaria en la que se debatía la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en las materias de fenómeno El Niño y Seguridad Ciudadana.