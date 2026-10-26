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La discusión sobre una nueva Ley MAPE coincide con la presentación de otras propuestas legislativas que buscan modificar las reglas aplicables a la actividad minera en el país. (Composición: El Comercio)
La discusión sobre una nueva Ley MAPE coincide con la presentación de otras propuestas legislativas que buscan modificar las reglas aplicables a la actividad minera en el país. (Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

Con plazos más que ajustados, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), arrancará este martes la discusión de la propuesta para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El titular del sector, Guillermo Shinno, está convocado para sustentar la iniciativa del Ejecutivo. El debate se iniciará con un margen de apenas unas semanas antes del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, sobre todo, del cierre de la actual legislatura.

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