Con plazos más que ajustados, la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), arrancará este martes la discusión de la propuesta para una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El titular del sector, Guillermo Shinno, está convocado para sustentar la iniciativa del Ejecutivo. El debate se iniciará con un margen de apenas unas semanas antes del vencimiento de la última prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, sobre todo, del cierre de la actual legislatura.

La semana pasada ya se había convocado a la comisión a representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y otros organismos, así como a dirigentes de los gremios de mineros informales, para que brinden propuestas para este sector. Sin embargo, ante la presentación formal del proyecto del Ejecutivo poco antes de la sesión, se optó por suspender la discusión hasta este martes.

La propuesta del Ejecutivo, no obstante, ha generado cuestionamientos tanto entre especialistas como dentro del propio sector de los mineros informales. Por ello, se anticipa una discusión de tire y afloja en la comisión presidida por Juntos por el Perú, en la que podrían retirarse o incorporarse medidas antes de que el texto sea derivado al pleno de la Cámara de Diputados y luego al Senado.

Las alertas y los intereses en juego

César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, ha cuestionado que la fórmula enviada al Congreso se trata de un “Reinfo camuflado”, a través del denominado “régimen de consolidación”, a donde se pasaría a quienes cuenten con este cuestionado registro.

También ha observado el rol que se busca dar al Banco de la Nación, toda vez que “podría ingresar al sistema financiero dinero de origen ilegal”, lo cual le implicaría sanciones por parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Ipenza advirtió, además, que temas como la figura de las llamadas “concesiones ociosas” han quedado fuera de la propuesta formulada por el Ejecutivo, por lo que seguramente serán materia de pedidos de inclusión por parte de los “voceros” de este sector en el Congreso.

Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, explicó que para los gremios informales la propuesta del Ejecutivo “no es suficiente”, pues ellos se inclinan por un marco legal “que les permita apropiarse de concesiones terceros, lo que es pervertir el marco del Estado de derecho”.

“Su demanda también va en relación a que pretenden ‘más tiempo’ para formalización. Eso no es posible. Ellos pretenden un Reinfo de mínimo cinco años, pues se ha convertido en un régimen exitoso para los informales y para los ilegales”, expresó.

Para Arenas, Juntos por el Perú, que preside la comisión, es la bancada afín a los gremios informales y, por ende, “el brazo político de quienes pretenden ampliar el Reinfo de manera indefinida”. Por su parte, Ipenza sostuvo que todas las bancadas “le han hecho juego” a este sector, “y ahora las veremos seguramente con mayor claridad”.

Lo que suceda en los próximos días en la comisión será clave, pues el debate se produce ante el vencimiento de la última prórroga del Reinfo, previsto para el 31 de diciembre. Si no se logra un consenso, el Congreso podría verse presionado a discutir una nueva ampliación del registro que, de concretarse, sería la sexta.

Por lo pronto, bancadas como el Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú han presentado propuestas que plantean modificar las reglas del sector. Sin embargo, parte de esta agenda no es nueva, sino que retoma iniciativas del período anterior que ya habían recibido cuestionamientos de organismos técnicos y especializados [ver gráfica].

La agenda minera en el Congreso N.º Proyecto de ley Presentación Resumen de la iniciativa Proponente 1 00610-2026-2031-CD 19/10/2026 Eleva a 5.000 toneladas diarias el límite de producción para pequeños productores mineros que operan a cielo abierto y diferencia los topes según el método de explotación. Partido Cívico Obras 2 00520-2026-2031-CD 06/10/2026 Propone una nueva Ley MAPE con mecanismos de formalización, simplificación de trámites, acceso a financiamiento y beneficios para pequeños productores y mineros artesanales. Partido Cívico Obras 3 00514-2026-2031-CD 06/10/2026 Prioriza el retiro y la custodia estatal de maquinaria pesada utilizada en minería ilegal cuando sea viable y seguro, y regula su trazabilidad y eventual asignación a fines públicos. Juntos por el Perú 4 00276-2026-2031-CD 16/09/2026 Propone calcular las regalías mineras sobre el valor del concentrado y elevar las tasas del Impuesto Especial a la Minería (IEM), manteniendo la tasa de 0% de regalías para pequeños productores y mineros artesanales. Juntos por el Perú

Uno de estos proyectos, presentado por el diputado Víctor Piñán (Obras), propone modificar la Ley General de Minería para elevar a 5.000 toneladas métricas diarias el límite máximo de producción de los pequeños productores mineros que operan a cielo abierto.

En noviembre de 2025, Acción Popular ya había planteado una propuesta en ese sentido. Sin embargo, el Minem, el Ministerio del Ambiente, el OEFA y otras entidades la consideraron no viable.

Además, la diputada Yuli Ambrosio (Juntos por el Perú) planteó modificar el Decreto Legislativo 1100 para priorizar el retiro y la custodia estatal de maquinaria pesada utilizada en minería ilegal cuando su recuperación sea viable y segura, y permitir su eventual asignación a entidades públicas, siempre que el Estado tenga facultades legales para disponer de ella.

En julio de 2022, Alianza para el Progreso ya había planteado una iniciativa similar, pero el Ejecutivo observó la propuesta porque podía dificultar las operaciones de interdicción, generar demoras e, incluso, poner en riesgo al personal de las fuerzas del orden.

Por su parte, el diputado Raúl Camargo (Obras) ha planteado otra propuesta de Ley MAPE, en la que se recogen el derecho de preferencia, la simplificación de requisitos, el silencio administrativo positivo y otros mecanismos favorables a los mineros informales.

En tanto, la diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) ha planteado modificar el régimen de regalías mineras y elevar las tasas del Impuesto Especial a la Minería (IEM), manteniendo la tasa de 0% de regalías para los pequeños productores mineros y mineros artesanales.

Contra el reloj

Una vez más, los plazos serán determinantes. En diálogo con El Comercio, el diputado Frank Krklec (Renovación Popular) consideró que el Ejecutivo envió su proyecto de ley “un poco tarde”, pues la legislatura terminará el 15 de diciembre.

Añadió que, incluso si esta se ampliara, el tiempo seguiría siendo insuficiente para debatir la propuesta en ambas cámaras. Además, advirtió que se correría el riesgo de “aprobar una ley mal hecha que, al final, no contribuiría a la formalización”.

“Siendo muy realista, yo no creo que en un mes y 20 días podamos aprobar esta ley en ambas cámaras. Pero este año vence el Reinfo, el 31 de diciembre. Consecuentemente, vamos a vernos obligados a ampliar el Reinfo porque tampoco se les puede dejar en el aire a los que están en el registro sin ninguna alternativa”, expresó.

Sin embargo, consideró que una prórroga “no debe ser automática”, sino que tendría que estar acompañada de una depuración efectiva del registro que excluya a personas fallecidas, inscritos que no registren actividad y quienes hayan incurrido en faltas administrativas graves o presuntos delitos.

La decisión final se adoptará en el seno de la comisión. Por lo pronto, a pedido de Krklec, se aprobó una solicitud para que sus integrantes declaren, en la próxima sesión, si tienen intereses con este y otros sectores.

EL DATO: