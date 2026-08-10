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Resumen

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Por Erik Rivera

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados se instaló esta lunes por la mañana y se suspendió hasta este martes para elegir a su presidente, vicepresidente y secretario.

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