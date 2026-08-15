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Resumen

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La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló ayer, luego de que su primera reunión fuera postergada en tres ocasiones. Tras elegir a su mesa directiva, el grupo de trabajo levantó la sesión sin abordar la polémica denuncia formulada contra Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido a su expareja en la comisaría de San Miguel.

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