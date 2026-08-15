La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló ayer, luego de que su primera reunión fuera postergada en tres ocasiones. Tras elegir a su mesa directiva, el grupo de trabajo levantó la sesión sin abordar la polémica denuncia formulada contra Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido a su expareja en la comisaría de San Miguel.

—Decisiones parlamentarias—

En la sesión se decidió por unanimidad que Henry Albañil (Obras) sea presidente del grupo de trabajo por dos años (2026-2028), Jessica Pérez (Juntos por el Perú), vicepresidenta, y Harvey Colchado (Ahora Nación), secretario. No hubo objeciones respecto de este último, pese a la investigación en su contra relacionada con el alquiler de un inmueble cuando era coronel de la PNP en actividad.

Luego, se definió que las sesiones de la Comisión de Ética Parlamentaria se realicen todos los lunes a las 4:00 de la tarde. Antes de levantar la sesión, Mery Infantes (Fuerza Popular) pidió que el caso de Julián Pérez Mallqui sea evaluado en la primera reunión del grupo de trabajo. Finalmente, la sesión fue levantada.

Tras este hecho, el presidente del grupo de trabajo fue abordado por la prensa, pues se esperaba que el caso de Pérez Mallqui fuera tratado en la comisión.

Albañil afirmó que la denuncia sería revisada en la primera sesión, programada para el lunes. Indicó que el caso pasaría a investigación, aunque evitó precisar los plazos.

“No va a haber ningún blindaje”, agregó. “Por supuesto, es el primer caso que vamos a ver. Eso ya está presentado formalmente”, dijo al ser consultado sobre la acusación contra el diputado de Cusco que fue intervenido unas 48 horas en San Miguel.

“Vamos a pasar a al etapa de investigación”, explicó.

Al asumir el liderazgo de la comisión, Henry Albañil enfatizó la importancia de mantener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública. “Vamos a dar la talla para cambiar la imagen que necesita nuestro Congreso”, puntualizó el legislador de Obras.

Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.

Por la mañana, el diputado de Juntos de Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, se refirió este viernes sobre la investigación que afronta por presunta agresión física, indicando que su expareja interpuso esta denuncia por “un tema de cólera”.

Negó las acusaciones. “Me hubiera gustado que el país me conozca no por este incidente confuso, que hoy lo vamos a tocar, sino por legislar y hacer proyectos de ley”, añadió.

El parlamentario indicó que el caso se trata de un hecho confuso.

Consultado por El Comercio, la defensa legal de la víctima, el abogado Juan Barrantes, refirió que lo dicho por el diputado “no es verdad”.

“Está tergiversando los hechos que sucedieron y está en el acta de intervención escrito. A parte se corrobora con la declaración de la víctima”, refirió.

Agregó que a Pérez Mallqui se le prohibió acercarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio. “No tiene todavía ninguna regla de conducta que tengamos conocimiento”, añadió.