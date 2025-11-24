La Comisión de Ética Parlamentaria sancionó este lunes 24 a la congresista Susel Paredes Piqué con una amonestación escrita pública, al debatir el Informe Final del Expediente N.º 213-2024-2025/CEP-CR.

El grupo aprobó una cuestión previa presentada por el legislador Pasión Dávila, que redujo la propuesta original del informe, el cual recomendaba suspender a la parlamentaria por 30 días con descuento de haberes. La modificación fue respaldada con siete votos a favor y cuatro en contra.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

🔴 #LoÚltimo | Se aprueba la cuestión previa presentada por el congresista Pasión Dávila, modificando la sanción del Informe Final del Exp. N.º 213-2024-2025/CEP-CR, quedando establecida como amonestación escrita pública. pic.twitter.com/1EYhGVFxyP — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) November 24, 2025

El caso contra Paredes se centra en la promoción del uso del baño de mujeres del Palacio Legislativo por parte de personas transgénero durante un foro realizado en la sede del Parlamento.

La denuncia, presentada por Milagros Jáuregui (Renovación Popular), señala que esta situación habría expuesto a menores de edad que participan en visitas guiadas, además de generar malestar entre trabajadoras, periodistas y personal de seguridad.

El evento “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia” reunió a cerca de 30 personas trans, quienes utilizaron los servicios higiénicos femeninos del Congreso.

La sesión de la Comisión de Ética de hoy se desarrolló de forma semipresencial y fue convocada para las 4 p. m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.