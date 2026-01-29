La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso convocó para este lunes 2 de febrero, desde las 2:00 p.m., a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo de la Cruz, en el marco de la décima segunda sesión extraordinaria.
Según la agenda oficial, el ministro del Interior deberá explicar las reuniones no registradas oficialmente en las que habría participado junto al presidente de la República, José Jerí, con el empresario Zhihua Yang.
En tanto, el titular de Energía y Minas informará sobre la situación actual de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del mismo empresario. El proyecto se ubica en distritos de las provincias de Andahuaylas y Abancay, en la región Apurímac.
Cabe recordar que un programa periodístico difundió imágenes en las que se observa al presidente José Jerí junto al ministro del Interior y al empresario Zhihua Yang en un establecimiento de propiedad de este último, ubicado en San Borja, durante una reunión realizada el 26 de diciembre.
Posteriormente, el mandatario fue comprendido en una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Además, en el Congreso ya se han presentado siete mociones de censura contra el jefe de Estado.
