Comisión de Defensa cita a Pedro Cateriano por falla en satélite Peru SAT-1

El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), informó este jueves que ha citado a ex primer ministro Pedro Cateriano y al ex ministro de Defensa Jakke Valakivi para que brinden detalles sobre la compra del satélite Peru SAT-1 adquirido durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala.

Como se recuerda, hace algunas semanas, Ingenieros de la Agencia Espacial del Perú encontraron problemas en el satélite y la proveedora Airbus DS admitió que la falla es compleja. Posteriormente, se supo que los imperfectos habían sido solucionados.

Al respecto, Jorge del Castillo indicó en diálogo con este medio que la citación a los ex ministros se realiza debido a las investigaciones que le han abierto a la empresa Airbus.

"Acaba de llegar información de Europa y Estados Unidos. A Airbus le han abierto investigaciones por sobornos internacionales muy graves. Bueno, si han sobornado en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, suponemos que acá pudo haberse dado algo irregular", señaló.

"Fue una compra gobierno a gobierno, pero realmente no fue así, fue de gobierno a empresa privada que, además, sospecho que es más grande que Odebrecht", advirtió Del Castillo.

Tras ello, el aprista anunció que Cateriano y Valakivi deberán asistir el próximo 4 de enero a las 10:00 a.m. a la Comisión de Defensa del Parlamento.