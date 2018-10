Comisión de Defensa convoca a Pedro Chávarry y a José Domingo Pérez

La Comisión de Defensa del Congreso decidió este lunes citar al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez por los comentarios realizados por este último sobre los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en un evento en México.

Durante la sesión de la comisión, el titular del grupo de trabajo, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), cuestionó las declaraciones de José Domingo Pérez y aseveró que debe brindar explicaciones a todo el país.

“Debe dar explicaciones sobre un tema que linda con apología al terrorismo […]. Es una situación inaceptable. El Perú merece una explicación”, insistió el aprista.

Tras ello, los parlamentarios acordaron citar a José Domingo Pérez y al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para que asistan a la Comisión de Defensa el próximo miércoles 18 de octubre.

Más temprano, el fiscal anticorrupción afirmó que sus palabras sobre Sendero Luminoso y el MRTA, durante una exposición en México, han sido “sacadas de contexto” en las redes sociales, donde ha sido cuestionado por algunos congresistas y simpatizantes de Fuerza Popular.

“Bueno se ha sacado de contexto, en el desarrollo de la conferencia se explica cuáles son los alcances de la presentación que he realizado, no he considerado nada que pueda ofender a nuestra memoria respecto a la guerra subversiva y terrorista que hubo en agravio de todos los peruanos”, indicó el también integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato.