Comisión Defensa pedirá facultades para investigar compra de satélite Perú SAT-1

La Comisión de Defensa del Congreso acordó este lunes por unanimidad pedir facultades investigadoras al pleno del Parlamento en el marco de la compra del satélite Perú SAT-1 realizada durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

El titular de dicho grupo de trabajo, Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), justificó este pedido en el hecho de que la fiscalía archivó su investigación respecto a esta adquisición debido a que no pudo acceder al contrato suscrito por el Ministerio de Defensa, entonces a cargo de Pedro Cateriano, debido a que estaba protegido por ser secreto de Estado.

"De la fiscalía nos han mandado el expediente, por eso les puedo informar de que el archivamiento se basa, sustancialmente, en que no tuvieron a la vista el contrato porque el Ministerio de Defensa no se los pasó, porque estaba prohibido al tratarse de un secreto de Estado, pero ese secreto no existe para una comisión investigadora", explicó el legislador.

"Nosotros ya lo tenemos, de hecho, por eso es que les puedo hablar del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y no se ha hecho de acuerdo a esa modalidad", señaló.

Cabe destacar que para la sesión de este lunes estaba citado el ex ministro Pedro Cateriano, no obstante, este decidió no asistir al grupo de trabajo parlamentario y envió un escrito indicando que la citación no se ajustaba "a lo dispuesto en la Constitución".

El ex primer ministro indicó, también, que ya ha respondido a las interrogantes formuladas por Del Castillo en su invitación cuando era ministro de Estado y asistió a la comisión investigadora de dicha compra presidida por Luciana León, colega de bancada de Jorge del Castillo.

"El detalle de las preguntas que usted me ha enviado han sido absueltas en numerosas oportunidades cuando fui ministro de Defensa, así como cuando acudí a la Comisión Investigadora del Congreso que presidió la congresista Luciana León", refirió.