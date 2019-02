Comisión que elegirá a la JNJ empieza a diseñar su plan de trabajo

Los miembros de la Comisión Especial que elegirán a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante concurso público se reunirán este martes para empezar a diseñar un plan de trabajo. Este equipo, que estará al mando del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, exhortará al Ejecutivo a que promulgue cuanto antes la Ley Orgánica de la JNJ aprobada por el pleno el último viernes.

Así lo aseguró Gutiérrez en diálogo con El Comercio. “Mañana vamos a evaluar cómo implementaremos la prueba de confianza (que pasarán los postulantes a la JNJ), diseñaremos un primer cronograma de acciones y actividades para cumplir con el encargo y vamos a exhortar a que el presidente promulgue la ley en el más breve plazo”, dijo.

► La tramposa paridad, por Federico Salazar

►Vizcarra: Ley de la JNJ "es fundamental" para recobrar la confianza en la justicia

Gutiérrez consideró que la ley “puede ser mejorada, ya que tiene algunos vacíos y deficiencias”, pero pidió al Ejecutivo que la promulgue porque “las deficiencias están relacionadas a la Junta, no a la comisión”. Y estas podrían mejorarse, discutirse en comisiones este mes y llegar al pleno en marzo”.

Cuestionó, por ejemplo, que puedan postular a la JNJ militantes de partidos que hayan pedido licencia. “Esa es una parte de la ley que tiene que mejorarse con prontitud. No es posible que el secretario general de un partido el día de hoy, pida licencia mañana y pueda postular. Eso tiene que regularse de manera puntual, pero eso no quiere decir que nosotros estigmaticemos la vocación o actividad política”, dijo.

Por su parte, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, precisó a este Diario que aún no han enviado la ley al Ejecutivo. “La están trabajando. Es bien extensa”, dijo. Agregó que “probablemente” se envíe este miércoles.

La ley señala que la Comisión Especial estará conformada por el defensor del Pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, el titular del Ministerio Público, el presidente del Poder Judicial y dos rectores elegidos por las universidades públicas y privadas.

En esa línea, Walter Gutiérrez precisó que la Comisión Especial aún no se ha instalado oficialmente, porque falta que se designe a los dos rectores que la integrarán.