Conforme a los criterios de Saber más

El futuro de la Comisión especial para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) es un tema pendiente que deberá resolver el pleno del Congreso. Acción Popular, el pasado sábado 14 de noviembre, solicitó la paralización del proceso y la desactivación de este grupo de trabajo.

Rolando Ruiz (Acción Popular), quien aún es presidente de esta comisión especial, dijo a El Comercio que “todo está en manos del pleno”, y esperan que el tema pueda ser atendido este jueves “porque es una cuestión urgente”. “Esperamos que el pleno se manifieste sobre este tema”, agregó.

Sin embargo, la postura sobre la paralización de esta selección habría cambiado, de acuerdo con sus declaraciones. “En un principio se estaba pensando dejar [la selección] por las situaciones acontecidas. Luego, analizando y con la versión de la presidenta del TC, se ha pensado retomar la situaciones con bastante responsabilidad ”, dijo a este Diario.

MIRA: Acción Popular planteará al pleno la paralización de la elección del TC y la desactivación de la Comisión especial

Pero, la desactivación y paralización dependerá de lo que decidan también todas las demás bancadas. Ricardo Burga, vocero de Acción Popular, personalmente considera que esta elección “debería continuar”, pero que hoy atenderán este tema en una reunión de bancada que tendrán, informó a El Comercio.

Aron Espinoza, vocero de Podemos Perú, dijo que “ya no tiene sentido votar a favor o en contra” de la continuidad del grupo de trabajo porque cuatro bancadas ya han retirado a sus representantes. “Al no haber quorum, no se puede continuar”, indicó. Personalmente, agregó, votará en contra de la continuidad de la selección. “Sería ilógico mantener una comisión. [...] En lo personal, el voto sería en contra, no continuar en algo que no hay participantes”, mencionó.

Entre el viernes 13 y sábado 14, cuatro bancadas que integran la comisión decidieron retirar a sus respectivos representantes de la Comisión especial debido a que el grupo de trabajo había perdido legitimidad. Durante el proceso, se advirtieron irregularidades en la selección y observaciones que fueron desestimadas.

Las bancadas que retiraron a sus representantes son el Frente Amplio, el Partido Morado, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP). En este último caso, la congresista Tania Rodas (APP) era parte de la mesa directiva de la comisión especial, integrada también por José Vega (UPP) en la vicepresidencia y Ruiz.

MIRA: Sentencia del TC asegura que sustracción de la materia no significa abdicación a su rol constitucional

Sobre esta situación, el presidente del grupo respondió que “o son reemplazados, o continúa [la comisión] sin ellos. Tendría que haber una mayoría calificada para eso. Mañana debía haber una sesión de la comisión, pero espero un pleno para esta situación, que es bastante delicada. Ver en qué situación quedarían los postulantes”.

En cuanto al avance del proceso, mencionó que hoy concluye el período de tachas. “Estamos en el período de tachas. Hoy, según el cronograma, se cierra el período de tachas y en cuatro días tienen que absolver las tachas. En estos 10 días de tachas, los postulantes han estado recibiendo tachas de ciudadanos. En la tarde, veremos cuántas tachas tenemos”, respondió Ruiz.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra confirmó estar evaluando su postulación al Congreso