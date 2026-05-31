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Resumen

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Han pasado más de dos años y la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, impulsada y presidida por Roberto Sánchez, hoy candidato presidencial de Juntos por el Perú, no ha presentado su informe final. Solo en salarios, este grupo parlamentario le ha costado al Estado más de 2 millones de soles.

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