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El grupo debía entregar el informe final el 20 de octubre del 2024, semanas antes a la inauguración de la megaobra. Sin embargo, más de dos años después, la comisión sigue sin presentar resultados.

A lo largo de este tiempo, la comisión ha generado un gasto 2’124.916,50 de soles entre noviembre del 2023 y mayo del 2026, según documentos exclusivos a los que tuvo acceso El Comercio.

En total, el grupo de trabajo ha tenido 16 trabajadores entre técnicos, auxiliares y asesores cuyos salarios oscilan entre los 3.600 soles y 14 mil soles.

Actualmente, solo cuenta con tres trabajadores activos: un asesor II, un técnico y un auxiliar. El primero es Miguel Julián Palomino de la Gala, quien percibe una remuneración mensual del S/12.100,11 y hasta el momento ha obtenido como trabajador de la comisión lleva ganando un total de S/ 720,462.88 desde noviembre del 2023 hasta la fecha.

Palomino de la Gala fue nada menos que el viceministro de Comercio Exterior durante la gestión de Sánchez Palomino en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Pese a que la comisión especial ha tenido alta rotación de personal, él ha permanecido en el cargo hasta el día de hoy.

No es el único exfuncionario del Mincetur que Sánchez llevó a trabajar al grupo de trabajo. También están Kiara Antuane Santana Baldoceda y Marardo Américo Osorio Canturín, quienes ocuparon altos cargos en dicha cartera y luego se desempeñaron como asesores II de la comisión especial.

La primera laboró en el ministerio como directora de Productos y Destinos Turísticos de la Dirección General de Estrategia Turística del viceministerio de Turismo desde junio del 2022 hasta su renuncia en enero del 2023, poco tiempo después de que Sánchez dejara la cartera debido al golpe de Pedro Castillo.

No obstante, apenas se instaló la comisión especial, fue contratada como asesora II, con un salario de entre S/ 6.005,4. y S/10.402,11 hasta su cese en febrero del 2024, percibiendo un total de S/75.927,84.

Otro exfuncionario del Mincetur que arribó a la comisión especial fue Merardo Américo Osorio Canturín también en el cargo de asesor II, con un salario mensual de S/10.504,61, desde junio del 2024 hasta junio del 2025, obteniendo un total de S/107.875.53.

El extrabajador ministerial labora ahora como asesor principal del despacho de Sánchez, con una remuneración mensual de S/14.813,11.

La comisión especial también dio empleo a afiliados de Juntos por el Perú. Es el caso de Zoila Soledad Yauri Aquino, Arsy Yovera Coveñas. Este último incluso fue candidato a diputado por la agrupación de izquierda con el número 3 por Piura.

Aquino se desempeñó como auxiliar y Yovera como técnico, con salarios mensuales de S/ 5.596,61 y S/6.104,01. En un año, la primera percibió un total de S/ 143.218,93. En tanto, el segundo solo laboró durante cinco meses y la suma de sus remuneraciones asciende a S/ 41.550,67.

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La comisión especial fue propuesta en septiembre del 2023 por Sánchez y su entonces bancada Cambio Democrático- Juntos por el Perú, a través de una moción de orden del día. Su iniciativa fue aprobada semanas después, en octubre, por el pleno del Poder Legislativo.

Sánchez pidió - en la sesión plenaria del 5 de octubre del 2023- hacer seguimiento durante un año de la implementación del puerto de Chancay.

Señalaba que el objetivo de este grupo de trabajo era realizar el estudio, monitoreo y seguimiento de la infraestructura portuaria y las obras complementarias, así como coordinar, promover y recomendar las acciones de políticas públicas, planes, programas, estrategias de desarrollo productivo e industrial vinculados a la cadena comercial y logística del transporte marítimo.

Además, para promover las exportaciones con valor agregado a partir del megaproyecto.

Ese día, parlamentarios como Guido Bellido (entonces de la desaparecida Perú Bicentenario), Alejandro Cavero (Avanza País) y Edwin Martínez (Acción Popular) se opusieron a la creación de la comisión señalando que se buscaba favorecer a la empresa privada y generaba gastos adicionales.

Además… Integrantes de la comisión especial Rosío Torres (APP), vicepresidenta en reemplazo de Eduardo Salhuana

Luis Aragón Carreño (AP)

Luis Cordero Jon Tay (APP)

Vivian Olivos Martínez (No agrupados)

Kelly Portalatino Ávalos (PL)

Paul Gutiérrez Ticona (Somos Perú)

Darwin Espinoza (Podemos Perú)

José Cueto (Honor y Democracia)

*Integraron la comisión originalmente Enrique Wong (fallecido), Héctor Valer (Somos Perú) y Eduardo Salhuana (APP).

No obstante, días antes de que venciera el plazo para presentar el informe final, Sánchez pidió ampliar por casi dos años más la vigencia de la comisión especial. El ahora candidato presidencial sustentó su solicitud con un informe preliminar de 120 páginas, de las cuales apenas tres correspondían a recomendaciones y conclusiones, sin explicar por qué era necesario mantener activa la comisión.

Ante el pleno, Sánchez se atribuyó los avances del megapuerto y dijo que su comisión impulsó el proyecto debido a que el entonces gobierno de Dina Boluarte se encontraba “retrasado en su gestión”.

Cabe señalar que el puerto de Chancay es un proyecto de inversión netamente privado y a cargo de Cosco Shipping, una empresa de capitales chinos y peruanos.

El parlamentario aseguró, por ejemplo, que, gracias a la comisión, el Ministerio de Vivienda inició el proceso de planeamiento de desarrollo urbano y que realizó el levantamiento de información relevante, documentación, normas e informes administrativos vinculados a la implementación de la infraestructura portuaria.

“Se ha tenido mayor socialización con la población de la zona de influencia, en relación a su importancia e impactos. No obstante, hay ausencias políticas de comunicación con la finalidad de generar consensos y participación de la ciudadanía en el cierre de brechas sociales y atención de servicios públicos”, indica en uno de los puntos.

Incluso, una de las “conclusiones” o “recomendaciones” del documento es que la propia comisión especial haya aprobado este informe preliminar.

“La Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el lunes 14 de octubre de 2024, aprobó el presente Informe Preliminar y, mediante Moción de Orden del Dia, solicitó al Pleno dei Congreso un plazo ampliatorio hasta junio de 2026, con la finalidad de continuar con las funciones encomendadas en la Moción de Orden del Dia N° 8087”, dice el documento. .

Pese a ello, la representación nacional le dio luz verde a su pedido y prorrogó la entrega del informe hasta el 30 de junio del 2026. Cabe señalar que la legislatura culmina el 15 de ese mes.

Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay Cantidad de sesiones ordinarias 25

Cantidad de sesiones extraordinarias 10

Fecha de la última sesión: 27/04/2026

Los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y José Cevasco criticaron el informe preliminar al señalar que carece de sustento para ampliar el plazo de vigencia de la comisión. Señalaron que - las 120 páginas - contienen sólo generalidades.

Respuesta Sánchez respondió a este Diario a través del asesor principal de la comisión, Miguel Palomino de la Gala. Los argumentos del funcionario fueron los mismos con los que justificaron la prórroga de la comisión.

Palomino de la Gala insistió en destacar la necesidad de realizar “acciones de facilitación, articulación y acercamiento entre las entidades competentes, el sector privado y la sociedad civil, especialmente para contribuir a la mitigación de conflictos sociales”.

“El eje de seguimiento se vincula directamente con la función de fiscalización, la cual estuvo presente de manera constante en las distintas etapas y actividades relacionadas con el proyecto”, apuntó. Por último, indicó que “todos los que han laborado o laboran en la Comisión Espacial Chancay han sido previamente evaluados, de acuerdo a lo que señalan las normas legales vigentes, por la oficina correspondiente del Congreso de la República, antes que inicien sus labores”.

“Por lo tanto, cualquier cuestionamiento que se base en que trabajó en un ministerio determinado o sea militantes de un partido político, resulta un acto de discriminación", concluyó.

Viaje a Long Beach

Como parte de su gestión como presidente de la comisión, Sánchez solicitó que el Congreso de la República pague su viaje a los Estados Unidos para “visitar y participar en un recorrido por diversos puertos marítimos, entre el 13 al 17 de mayo de 2024, incluyendo potencialmente los puertos de Long Beach, en el estado de California; y el de Baltimore, en Maryland”.

El periplo duró seis días en total y costó 14 mil soles.

Viaje de Roberto Sánchez para conocer puertos de EE.UU.

Sánchez tuvo que pedir autorización del Poder Judicial, pues - en ese entonces- estaba siendo investigado por el golpe de Estado del 7 de diciembre y le habían impuesto libertad con restricciones, entre ellas el impedimento para salir del país.

En tanto, la invitación para el viaje del presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento a esa obra, de acuerdo con el propio congresista, fue hecha por la Embajada de los Estados Unidos.

La invitación fue sustentada -se indica en la resolución- con una carta presentada al juzgado con la firma de John McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú. Además, se presentó la solicitud de Roberto Sánchez al entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que se le dé la “autorización de viajes, pasajes y viáticos”.

En un segundo escrito presentado por la defensa de Roberto Sánchez, se informó al juzgado que la Mesa Directiva del Congreso “aprueba el viaje de su patrocinado para participar en la visita de trabajo oficial a diversos puertos marítimos en los Estados Unidos”.

Sánchez viajó a Estados Unidos en compañía de Eduardo Salhuana, congresista de APP y entonces vicepresidente de la comisión especial.

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Cuestionamientos

En diálogo con El Comercio, el ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco, y Alejandro Rospigliosi, ex jefe del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Poder Legislativo, señalaron que no hay razones para haber extendido el periodo de trabajo de la comisión.

Además, advirtieron que se ha hecho costumbre crear estos grupos de trabajo para colocar a allegados en puestos de trabajo.

Cevasco cuestionó que, en el informe preliminar, ni siquiera se haya separado las conclusiones de las recomendaciones. Advirtió, además, que no hay una conclusión real, solo descripciones, y lo mismo en el caso de las recomendaciones.

“Todo esto se puede hacer desde una comisión ordinaria, incluso de cualquier despacho parlamentario. Lo que ocurre es que las comisiones especiales se están creando para contratar personas, nunca hemos tenido tantas comisiones como las que tenemos ahora. Incluso hay comisiones que duran cinco años y se han ido prorrogando. Esto se ha convertido en una fiesta”, dijo.

El ex oficial mayor subrayó que las comisiones ordinarias son creadas con la finalidad de abordar temas específicos, que no pueden ser vistos por una comisión ordinaria.

Finalmente, Cevasco hizo hincapié en que los trabajadores reciben, además de sus remuneraciones, S/ 2.700 de bonificación extraordinaria, S/2.000 en gastos operativos, doble sueldo en Navidad y escolaridad.

En tanto, Rospigliosi expresó: “No veo ninguna conclusión o recomendación relevante en este informe (preliminar). Por el contrario, lamentablemente, la mala práctica parlamentaria ha hecho que se formen comisiones especiales como pretexto para contratar más personal para pagar favores políticos y dilapidar recursos públicos”.

El especialista aseguró que este tipo de labor la podría realizar cualquier comisión ordinaria, en especial la de Fiscalización y Vivienda, porque están debidamente investidas para legislar, fiscalizar y representar.

“Por lo tanto, de manera excepcional, se deben crear comisiones especiales, como en este caso, pero se hace todo lo contrario. Esta comisión ha sido un desperdicio de presupuesto y no se justifica el costo en el tiempo y el pago de personal para la pobreza argumental de un informe de muchas páginas, pero poco contenido profundo y relevante para el país”, puntualizó.