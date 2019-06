Comisión de Ética abre indagación preliminar a Petrozzi por denuncia de Vilcatoma

La Comisión de Ética Parlamentaria decidió por mayoría abrir una indagación preliminar al congresista Francesco Petrozzi (Bancada Liberal) por una denuncia de la parlamentaria y tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular).

La legisladora de Fuerza Popular denunció a Petrozzi a los cuestionamientos que hizo a "Sin corrupción", su programa en el canal del Congreso, y por decir que era "la Gisela del siglo XXI".

"No me parece informativo. Me parece personalista y con un afán absurdo y estúpido de figurar porque, visto que no va a haber reelección, no le encuentro la razón para que alguien quiera figurar. Acá se viene a figurar legislando, no se viene a figurar haciendo talk shows", dijo Petrozzi en mayo de este año.

Durante la sesión de la Comisión de Ética, los congresistas Mauricio Mulder (Apra), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Milagros Salazar (Fuerza Popular) se mostraron a favor de que se iniciara la indagación por la denuncia de Vilcatoma.

Los parlamentarios recomendaron que se abriera la pesquisa para que pueda esclarecerse el contexto de las declaraciones de Petrozzi.

A favor votaron Mulder, Quintanilla, Eloy Narváez (Alianza para el Progreso), Úrsula Letona, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento, Marco Miyashiro (los cuatro de Fuerza Popular). Armando Villanueva (Acción Popular) y Hernando Zevallos (Frente Amplio) se abstuvieron.