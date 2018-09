La Comisión de Ética aprobó por mayoría abrir indagación preliminar a los congresistas Marco Arana y Wilbert Rozas, ambos del Frente Amplio, por presuntamente haber presionado a su ex colega de bancada Jorge Castro para "que no cumpliera con sus labores de investigación" al ahora ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

La Comisión APRUEBA por MAYORÍA iniciar Indagación Preliminar en la denuncia contra los congresistas @WilbertRozas y @vozdelatierra Marco Arana. pic.twitter.com/vCBiQf67of — Comisión de Ética (@ComisionEticaP) 10 de septiembre de 2018

La denuncia fue presentada por la vocera alterna de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo.



Tras la decisión de la Comisión de Ética, Marco Arana cuestionó en su cuenta de Twitter que el grupo sesione a la misma hora que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Hoy la Comisión de Ética en modo Cosa Nostra: mientras los acusadores de [Pedro] Chávarry sustentábamos la infracción constitucional en el Palacio Legislativo, en el edificio Haya de la Torre, mayoría fujimorista aprobaba dar trámite a denuncia contra nosotros. ¡No Va!", escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy la Comisión de Etica del @congresoperu En modo Cosa Nostra: mientras los acusadores de Chávarry sustentábamos la infracción constitucional en el Palacio Legislativo, en el edificio Haya de la Torre, mayoría fujimorista aprobaba dar trámite a denuncia contra nosotros. No Va! — Marco Arana 🇵🇪 (@vozdelatierra) 11 de septiembre de 2018

Similar postura tomó su bancada que mediante la misma red social se preguntó sobre la oportunidad de discutir esa denuncia en este momento.

"Mientras el Frente Amplio sustenta denuncia contra fiscal de la Nación, la Comisión Ética trata la admisibilidad de denuncia de congresista Alejandra Aramayo contra congresistas Rozas y Arana. ¿Coincidencia o venganza? ¡No nos callarán!", señaló la bancada.

Mientras @BancadaFAperu sustenta denuncia contra Fiscal del la nación, la Com. Ética trata la admisibilidad de denuncia de Congresista Aramayo contra congresistas Rozas y Arana. ¿Coincidencia o venganza? ¡No nos callarán! — Bancada FA 🇵🇪 (@BancadaFAperu) 10 de septiembre de 2018

En respuesta, Aramayo dijo que no sabe de qué la acusan, puesto que no acudió a la Comisión de Ética al no ser integrante del grupo.

"No estoy en la Comisión de Ética, no soy miembro ni he ido. ¿Puedes explicar de qué me acusas?", indicó.