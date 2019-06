Comisión de Ética aprobó investigar a Richard Acuña por reunión con Sunedu

La Comisión de Ética aprobó, por unanimidad, iniciar una investigación al congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso), por presentarse como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista, ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) el pasado abril.

Acuña será investigado por presuntamente haber infringido el Código de Ética Parlamentaria, luego que se diera cuenta de presuntas gestiones en la Sunedu para conseguir el licenciamiento de la mencionada institución educativa.

El incidente que generó la investigación fue difundido por el programa ‘Panorama’, en el que se detalló que el legislador ingresó al local a las tres de la tarde del lunes 15 de abril y se retiró cuatro horas después.

En aquella oportunidad, el congresista indicó que pidió licencia sin goce de haber al Congreso.

"Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, dijo a Panorama.

Según el artículo 20 del reglamento del Congreso, durante el ejercicio del mandato parlamentario, los legisladores están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión y oficio durante las horas de funcionamiento del Parlamento.

Al respecto, la Sunedu informó que Richard Acuña mantuvo una reunión con funcionarios de dicha institución como representante de la Universidad Señor de Sipán, la cual consistió en un encuentro “técnico”.

“Dicha reunión, de carácter estrictamente técnico, tuvo por finalidad señalar observaciones que la universidad mantiene en su proceso de licenciamiento, que se encuentra en curso”, indicaron en un comunicado.

Asimismo, señalaron que en el encuentro “no participó ningún alto funcionario de dicha entidad”. “La Sunedu extendió una invitación institucional a la universidad a fin de que sus representantes y/o autoridades participen, sin especificar participantes pues son las universidades las que deben designar a sus equipos”, detallaron.