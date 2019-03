Comisión de Ética cita a Yonhy Lescano para el jueves 14 por denuncia de acoso

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso acordó hoy por unanimidad abrir una investigación al legislador Yonhy Lescano –quien integra ese grupo de trabajo–, debido a la denuncia de acoso que presentó una periodista en su contra.

La presidenta de la comisión, Janet Sánchez, además, convocó a una audiencia para el próximo jueves 14 de marzo. A esta serán invitados el legislador de Acción Popular, la denunciante y los testigos.

Más tarde, la representante de Peruanos por el Kambio indicó que se comunicará con la denunciante para consultarse si quiere participar. En una entrevista con Canal N no descartó que la reunión con ella sea privada.

Sánchez dijo que el grupo de trabajo tomará “todas las medidas que el caso requiera para evitar que el nombre de la denunciada se filtre” a los medios.

Agregó que oportunamente se convocará a los miembros del grupo de trabajo, a los que pidió “tomar las precauciones del caso” para no exponer a la periodista.

Previamente, durante el debate, Mauricio Mulder (Partido Aprista) planteó que el testimonio de la periodista sea recogido fuera del Congreso.

—Defensa cerrada—

La reunión empezó unos minutos después de las 4 de la tarde con la intervención de Lescano, quien reiteró los argumentos de defensa que ha esgrimido hasta ahora: que tenía una “amistad cercana” con la denunciante, que es víctima de un complot político y que los chats difundidos en los medios fueron “editados y mutilados”.

“Posiblemente he tenido un exceso de confianza con una persona que pensaba que era seria. [...] No hay el menor atisbo de acoso y así lo prueban los documentos que he presentado”, expresó.

El legislador de Acción Popular se refirió así a otras conversaciones con la denunciante que difundió horas antes en redes sociales. Llamó la atención que las capturas de pantalla correspondían al teléfono de la periodista, no al suyo.

En la sesión de la Comisión de Ética, Mulder consideró que es “ridículo y revela falta de argumentos” que Lescano atribuya la denuncia a un complot político. “Son actos de un depredador”, expresó sobre las conversaciones.

Úrsula Letona (Fuerza Popular) pidió a Lescano que se centre en defenderse de los hechos y que deje de lado las teorías conspirativas. “Hay una serie de contradicciones que merecemos conocer”, inquirió.

En tanto, Hernando Cevallos (Frente Amplio), vicepresidente de la comisión, pidió evaluar el caso de Lescano sin tomar en cuenta las discrepancias políticas que haya entre este y otros grupos.

—El camino—

Después de la audiencia, la Comisión de Ética tiene un plazo de hasta 20 días hábiles para emitir un informe en el que declara fundada o infundada la denuncia.

De aprobarse, se propondrá una sanción para el infractor, la cual también debe ser sometida a votación. De aceptarse, el informe se elevará al pleno.