La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), informó que en el grupo se citará al titular del Congreso, Daniel Salaverry para que explique la denuncia sobre sus informes en los que sustenta las actividades que realiza en las semanas de representación en La Libertad, que incluyen fotos que corresponden a otras fechas. Este caso fue revelado por el programa periodístico Panorama el último domingo.

"Se ha pedido en esta comisión que el presidente del Congreso dé las explicaciones y sus descargos. Eso se va a solicitar mañana [martes]", precisó Sánchez al ser consultada por la prensa.

Durante la sesión de la Comisión de Ética de este lunes, el congresista Yohny Lescano (Acción Popular) solicitó que Daniel Salaverry acuda para dar una explicación sobre esta denuncia.

"Más allá de ser el presidente del Congreso, está en la obligación y el derecho de dar detalles. Me parece que no solo constituiría una falta ética. Es un caso absolutamente grave. Él representa al Parlamento. Mínimo que venga a dar una explicación. No lo obviemos", manifestó el legislador acciopopulista.

Este pedido fue considerado por la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, quien concluida la sesión informó a la prensa sobre su decisión, que será comunicada mañana "a primera hora".

Sánchez indicó que el grupo que preside esperará "con mucho respeto" al titular del Parlamento.

Este lunes, Salaverry oficializó la salida de su asesor principal Geanmarco Antonio Quezada Castro, quien era el encargado de supervisar los informes sobre las actividades que el parlamentario cumplía en las semanas de representación.

A través de un comunicado, el legislador, actualmente de licencia de Fuerza Popular, se pronunció sobre el informe periodístico del programa de TV "Panorama", en el que se señala que varios informes en los que sustenta sus actividades en sus semanas de representación en La Libertad del 2017 y el 2018 incluyen fotos que corresponden a otras fechas.

"Debo indicar que dichos documentos eran elaborados por el personal de mi despacho congresal y debieron contar con la supervisión del asesor principal antes de ser remitidos a la oficina correspondiente", indicó.

En ese sentido, dijo sentirse sorprendido y decepcionado del asesor que tuvo a cargo la elaboración de los informes. Añadió que este "dejó de trabajar en mi despacho hace varios meses atrás".