La Comisión de Ética decidió rechazar la denuncia interpuesta por el congresista no agrupado Bienvenido Ramírez en contra de los parlamentarios de Fuerza Popular Modesto Figueroa y Carlos Humberto Ticlla, a fin de que sean incluidos en la investigación por los videos de la presunta compra de votos.

Los congresistas que votaron en contra del pedido fueron Mauricio Mulder (Apra), Freddy Sarmiento, Milagros Salazar y Úrsula Letona, estos últimos de la bancada de Fuerza Popular.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética, Jánet Sánchez (Peruanos por el Kambio), y el parlamentario Eloy Narváez (APP) se abstuvieron, mientras que solo Yonhy Lescano (Acción Popular) y Wilbert Rozas (Frente Amplio) lo hicieron a favor.

Durante el debate, Salazar indicó que si Mamani no hubiera grabado a los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Ramírez así como al ex ministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, es posible que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski “seguiría con sus negociados”.

“No me vengan a decir que acá ha habido algo malo”, manifestó.

La también vocera alterna de Fuerza Popular señaló que ni Mamani ni Figueroa ni Ticlla califican como “agente provocador” en el caso de los audios.

A su turno, Letona consideró que ninguno de los tres parlamentarios de su bancada cambió su voluntad, pese que le presuntamente les ofrecieron prebendas para votar en contra del segundo pedido de vacancia en contra de Kuczynski, quien finalmente renunció por sus presuntos vínculos con la firma brasileña Odebrecht.

Por su lado, el parlamentario acciopopulista Yonhy Lescano criticó que no se haya incluido a Figueroa y Ticlla en la investigación que ya afrontan Fujimori Higuchi, Bocángel, Ramírez y Mamani. "No estamos cambiando de la gestión anterior”, remarcó.

Figueroa y Ticlla participaron en la grabación a los autodenominados "avengers".

Unos minutos después, la Comisión de Ética decidió abrir pesquisa a Moisés Mamani por presuntamente haber solicitado un conjunto de sobornos a un alcalde en Puno a cambio de ayudarlo a gestionar obras.