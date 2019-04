Sánchez planteará indagación a congresistas por Los Temerarios del Crimen

La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, confirmó que propondrá iniciar de oficio una indagación preliminar a cinco congresistas por el caso de Los Temerarios del Crimen.

Estos congresistas son Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), Héctor Becerril (Fuerza Popular), Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista), Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) y César Vásquez (Alianza por el Progreso).

El 23 de marzo, el fiscal Carrasco anunció que ha enviado un informe a la Fiscalía de la Nación con el fin de que evalúe si inicia una investigación contra cinco congresistas por sus presuntos vínculos con la red de corrupción Los Temerarios del Crimen.

Esta organización habría sido encabezada por el ex alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, quien está detenido precisamente por este caso. "A raíz de las declaraciones, no solo del ex alcalde, sino de otros testigos e imputados, se ha logrado determinar la posibilidad hasta el momento, de la participación de algunos congresistas de la República", dijo Carrasco en aquel momento.

La congresista oficialista adelantó que presentará su planteamiento para iniciar las indagaciones preliminares en la sesión de Ética de la próxima semana, ya que la carga de la agenda de hoy no lo permitiría.

"[Este caso] amerita una investigación al respecto o una indagación por lo menos, porque han sido mencionados cinco congresistas. Creo que es una cosa sería, delicada y hay que actuar de la misma manera en el tema", dijo Sánchez a El Comercio.

Sánchez aseguró que la indagación a su colega de bancada y ministro Carlos Bruce será igual de objetiva como ha venido trabajando la Comisión de Ética durante su gestión.

"Totalmente [que será objetiva, imparcial y transparente]. Lo he dicho desde el primer momento, yo no tengo ningún tipo de compromiso, ni hipoteca y amiguismo con nadie. [Todos] son colegas con quienes tenemos tratos cordiales de amabilidad, pero, más allá de compromisos que yo tenga que proteger, blindar, resguardar, de ninguna manera", aseveró.

-Agenda del día-

Sánchez manifestó que la Comisión de Ética tiene en su agenda de hoy votar los informes de calificación contra los congresista Roberto Vieira y Glider Ushñahua.

A Vieira se le acusa de solicitar US$25,000 a un familiar suyo para favorecerlo con un trámite ante el Ministerio de la Producción y a Ushñahua de presuntamente no cumplir con el pago de la pensión de alimentos a su hijo y por agresión física.

La Comisión de Ética también decidirá si acepta o rechaza una denuncia presentada contra el congresista Jorge del Castillo (Apra) por el sueldo que recibió su ex asesora cuando ya no trabajaba en el Congreso.