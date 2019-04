Comisión de Ética rechazó denuncia contra Del Castillo por pagos a ex asesora

La Comisión de Ética Parlamentaria decidió archivar la denuncia contra el congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) por el sueldo que recibió su ex asesora Dianne Monge Berrocal pese a que ya no trabajaba en el Congreso.

La presidenta del grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) dio cuenta de la denuncia presentada por el ciudadano Dante Gastelo, la cual fue rechazada con tres votos de los congresistas de Fuerza Popular Marco Miyashiro, Freddy Sarmiento y Úrsula Letona.

A favor votaron los congresistas Hernando Cevallos (Frente Amplio) y Janet Sánchez, mientras que en abstención se pronunciaron Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), Eloy Narváez (APP) y Milagros Salazar (Fuerza Popular).

Como se recuerda, la abogada Dianne Monge Berrocal (26) trabajó como asesora en el despacho parlamentario de Jorge del Castillo y recibió su sueldo de más de S/5.000 en enero pasado, pese a que se encuentra fuera del país desde el 31 de diciembre.

Monge Berrocal fue contratada en dos oportunidades en el Congreso. La primera vez se desempeñó como asistente en la oficina de Del Castillo, desde agosto del 2016 a octubre del 2017. En setiembre del año pasado retornó como asesora hasta diciembre.

Al respecto, el congresista aprista reiteró que el pago del sueldo a su ex asesora fue un “error involuntario” de su despacho, que no comunicó oportunamente a la administración del Parlamento sobre el cese de su ex asesora Dianne Monge. Además, resaltó que se procedió a la devolución de los S/5.297 para no perjudicar al primer poder del Estado.

“En lo que se refiere a mi persona, tengo, señora presidenta, la tranquilidad de saber que esto es un hecho involuntario, no doloso en ninguna circunstancia. Yo no recibí ni un centavo de esa plata ni he obtenido un beneficio de esa naturaleza”, dijo Del Castillo ante el grupo de trabajo.