La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República no pudo sesionar esta mañana debido a que no llegó al quórum necesario de seis legisladores.

Por tal razón, el grupo de trabajo, presidido por el congresista Juan Carlos Gonzales, no pudo evaluar las denuncias contra su colega de bancada Yesenia Ponce.

Como se recuerda Ponce está siendo investigada por presuntamente haberle pagado S/10.000 a Daniel Soto —ex director de su colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, en Puente Piedra— para obtener un certificado de estudios.

Asimismo, el día de ayer, el programa "Cuarto Poder" reveló que los nombres que figuran en actas de evaluación del colegio de esta congresista no figuran en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec).

La agenda de la sesión programada para las 11 a.m. incluía también el análisis de denuncias en contra de los congresistas Alberto de Belaunde y Rosa Bartra; así como el debate de un nuevo reglamento para la comisión.

Este grupo de trabajo no sesiona desde diciembre cuando Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Frente Amplio suspendieron su participación en la misma hasta que se realice una reestructuración alegando blindaje de parte del fujimorismo.

Los representantes de Fuerza Popular y del Partido Aprista, quienes sí acudieron a la sesión manifestaron su malestar ante esta situación e instaron a sus colegas a acudir a la Comisión de Ética Parlamentaria o de lo contrario dar a conocer sus propuestas de reestructuración por los canales correspondientes.

“Me da mucha pena que otros colegas abandonen estas obligaciones que tenemos. Aquí no hay ningún blindaje porque nosotros no somos mayoría.”, señaló la fujimorista Úrsula Letona.

“No hay ningún pedido oficial de reestructuración. Si hay consenso para reestructurar la comisión, al contrario, en Fuerza Popular lo apoyaríamos porque si se cumple el mandato del reglamento tendríamos más congresistas en la comisión”, explicó.

En esa misma línea opinó Mauricio Mulder, quien dijo que los legisladores tienen que compartir espacios con otros legisladores, pese a que “no les guste”.

“Si uno pertenece a un grupo político que tiene un determinado número de miembros, bueno, el número de ese grupo político es el que determina el resultado de una votación; entonces, uno no puede estar picándose en el Congreso, eso es un sabotaje”, expresó.

Mulder cuestionó a los congresistas que no asistieron a la sesión y afirmó que, con su ausencia, son estos parlamentarios los que terminan favoreciendo a quienes están siendo investigados en la comisión, porque esta no puede sesionar.

“Si pedimos la salida del fujimorismo de la Comisión de Ética, hay que pedir la salida del fujimorismo de todas las demás comisiones”, remarcó.

–“Solo ha renunciado Peruanos por el Kambio”—

El titular de la Comisión de Ética, Juan Carlos González, también lamentó la inasistencia de los integrantes del grupo de trabajo.

Detalló, en ese sentido, que elaborará un informe para el presidente del Parlamento, Luis Galarreta, y espera que pueda llegarse a una solución en la Junta de Portavoces.

“Yo voy a hacer un informe al señor presidente del Congreso, y él en la Junta de Portavoces de esta semana tendrá que decidir, es una responsabilidad netamente de ellos. La decisión es política y tiene que ser tomada por todos los integrantes de la Junta de Portavoces”, detalló.

González precisó que la única bancada que ha presentado oficialmente su renuncia a la Comisión de Ética Parlamentaria es la de Peruanos por el Kambio, puesto que las otras “han suspendido su participación y no existe esa figura en el reglamento”.

Al ser consultado al respecto, el congresista Yonhy Lescano, quien fue el primero en presentar su renuncia al mencionado grupo de trabajo ante los medios, dijo que Juan Carlos Gonzales, al parecer,”no ha leído” los documentos que él le ha enviado.

“Yo he renunciado a la Comisión de Ética, le he enviado una comunicación no solamente a él sino al presidente del Congreso y es de público conocimiento”, indicó Lescano.

El legislador acciopopulista lamentó que esta comisión aún no sea reestructurada y reiteró que, de seguir como está, esta solo seguirá blindando a los congresistas de Fuerza Popular.

