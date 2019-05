Comisión de Fiscalización acordó citar a ministra Paola Bustamante

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó este miércoles citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, para que explique sus declaraciones sobre la reforma política planteada por el Ejecutivo y el archivo de los cambios a la inmunidad parlamentaria.

Este grupo de trabajo, presidido por Marco Miyashiro (Fuerza Popular), acogió el pedido planteado por el legislador Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista).

¿Qué dijo la ministra? El martes, en Radio Santa Rosa, Paola Bustamante consideró que "tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva para seguir discutiendo el tema de la reforma política, es prioritario para el país".

La ministra agregó: "sin personalizar, el país a través de movilizaciones le ha demostrado al Congreso que cuando es una prioridad tiene que hacerlo porque es representación".

Ayer, poco después de las declaraciones de Bustamente, el congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) afirmó que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo "que va a pedir a los programas sociales salir a las calles a defender las reformas políticas y judiciales en contra del Parlamento". Añadió que "sería una utilización política de los programas sociales y, en ese supuesto, la ministra tendría que irse a su casa”.

En respuesta a Violeta, la titular del Midis descartó haber convocado a los usuarios de programas sociales para movilizarse en defensa de la reforma política.

En diálogo con la agencia Andina, sostuvo que la reforma política era una prioridad del gobierno y que esperaba que el Congreso le dé el trámite correspondiente, ya que contaba con el respaldo, no solo del Ejecutivo, sino de la ciudadanía y académicos.

“En ese contexto, lo que dije es que el Congreso ha sido elegido por los ciudadanos y, por lo tanto, es importante que los ciudadanos transmitan esa voluntad a través de una movilización, sí así lo deciden, para que el Congreso sienta que la reforma política, no es solo una prioridad del gobierno sino del país”, aseguró Bustamante.

[LO ÚLTIMO] La Comisión de #Fiscalización aprueba citar a la ministra del @MidisPeru, Paola Bustamente, para que explique su llamado a la movilización en defensa de la reforma política que promueve el gobierno. pic.twitter.com/PuoQxO3mk0 — Congreso del Perú (@congresoperu) 22 de mayo de 2019

-No tiene mucho sentido citarla-

El congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio), miembro de la Comisión de Fiscalización, consideró que “no tiene mucho sentido” citar a Paola Bustamante para que explique sus declaraciones, ya que durante la sesión no se presentó ningún material que las acredite.

“El congresista Mauricio Mulder planteó que se cite a la ministra a la Comisión de Fiscalización porque habría manifestado que habría que convocar a una movilización para ver lo que ha pasado en el Congreso por la reforma política; que hay que escucharla para que explique cómo es que la ministra que tiene que ver los programas sociales [haga esta propuesta]”, dijo.

“Citar a la ministra a la Comisión de Fiscalización para que explique eso me parece que no tiene mucho sentido”, insistió Cevallos, quien detalló que no estuvo presente durante la votación que terminó con la aprobación de la citación.

El Comercio intentó comunicarse con las congresistas Janet Sánchez y Ana María Choquehuanca, de Peruanos por el Kambio, pero no contestaron las llamadas.