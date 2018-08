Comisión de Fiscalización no investigará cómo se filtraron los audios

Luis López, quien fue elegido hoy presidente de la Comisión de Fiscalización para el periodo 2018-2019, anunció que su grupo de trabajo dará prioridad a temas que se han venido trabajando como los de Chinchero y Essalud y descartó seguir indagando cómo se obtuvieron los audios que revelan una presunta red de tráfico de influencias en el CNM y Poder Judicial.

El anterior titular de la comisión, Rolando Reátegui, empezó una indagación para tratar de esclarecer las interceptaciones telefónicas y llegó a citar a periodistas que difundieron los primeros audios.

López Vilela, legislador de Fuerza Popular, señaló que "averiguar de dónde provienen los audios es algo que no nos compete mucho, además ya la fiscalía está actuando de oficio en eso. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la labor de los periodistas que tiene derecho a recibir información y difundirla".

Agregó que a la comisión sí le compete recoger las denuncias e investigar a las personas que están comprometidas con los audios.

López indicó que se reunirá con el equipo técnico de la comisión para ver cuáles son los temas más importantes que están en curso para darles prioridad. "Los casos que se han estado viendo y que merecen nuestro interés son los de Chinchero y Essaslud. También vamos a ver los casos de malos funcionarios en las regiones", expresó.

Esta mañana se instaló la Comisión de Fiscalización para el periodo 2018-2019. En la sesión, que contó con la participación de 11 congresistas, se eligió a la junta directiva. López estará acompañado del parlamentario aprista Mauricio Mulder como vicepresidente y Hernando Cevallos del Frente Amplio como secretario.

Este último también sostuvo que no era apropiado continuar con la indagación de los audios. "Investigar cómo se filtraron los audios no me parece una prioridad, hay otros temas que investigar: lo qué está pasando con las obras públicas, el manejo de los dineros del Estado, esperamos darle prioridad a los temas de corrupción", subrayó.

Tras su elección, Luis López pidió a los miembros de la comisión "compromiso y responsabilidad para cumplir con eficiencia y lealtad al país. Vamos a trabajar de forma coordinada con las diversas instancias del Estado a fin de realizar una labor que permita una fiscalización eficiente con resultados concretos que nos permita luchar contra los actos de corrupción”, indicó.