Comisión de Gracias no visitó a Fujimori en la Diroes

La Comisión de Gracias Presidenciales no visitó al ex presidente Alberto Fujimori en el penal de la Diroes para elaborar su informe que recomendó que se le otorgue el indulto humanitario. Así lo dijo el presidente de este grupo de trabajo, Juan Falconí.

"Nosotros no hemos ido a visitar puntualmente ese caso", dijo Falconí entrevista en el programa "Cuarto Poder". Y añadió, sin dar mayores detalles, que sí fueron a otro establecimiento para ver a otros internos.

"Son 69 establecimientos penales, si nosotros tuviésemos que viajar a todos los establecimientos penales necesitaríamos un enorme presupuesto que no tenemos", comentó el funcionario.

De acuerdo a Roger Rodríguez, ex director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la Comisión de Gracias actuó en contra de lo que dice su propio reglamento al no ir a la Diroes para verificar las condiciones en las que se encontraba el ex mandatario.

"Si ese es el rol de un miembro de la comisión, que esto [recomendar el indulto] lo decida una junta médica y punto", dijo Rodríguez.

