Comisión de Inmunidad Parlamentaria verá caso de Donayre la próxima semana

La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Célula Parlamentaria Aprista), anunció que el grupo evaluará la próxima semana el pedido para que se pueda ejecutar la condena de cinco años y seis meses de prisión efectiva contra Edwin Donayre, de Alianza Para el Progreso.

La parlamentaria señaló que se debatirá y votará el pedido para levantar la inmunidad parlamentaria de Edwin Donayre, incluso si es que la Comisión de Constitución no les ha enviado la opinión que solicitaron en diciembre del 2018.

"Con o sin opinión de la Comisión de Constitución se pondrá el requerimiento de inmunidad parlamentaria del congresista Edwin Donayre, toda vez que han pasado más de 50 días y no hemos recibido respuesta", señaló la parlamentaria.

#AHORA: Además plantearé que dicho caso sea visto la próxima semana, contando o no con la respuesta de la #ComisiónDeConstitución, dado el tiempo transcurrido de la solicitud y en correspondencia a la urgencia del mismo

Luciana León recordó que, por decisión de la comisión del pasado 3 de diciembre, pidieron una opinión consultiva a la Comisión de Constitución presidida por Rosa Bartra (Fuerza Popular), sobre la viabilidad de que se levante el fuero de Edwin Donayre ante la sentencia que recibió por parte de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima.

"El 28 de enero se ha reiterado la solicitud de opinión consultiva a la Comisión de Constitución que, hasta la fecha, no ha sido absuelta", informó León.

La semana pasada, en declaraciones a El Comercio, Rosa Bartra dijo que todavía no tenían una fecha específica para evaluar el pedido para que se pronuncien por la situación de Edwin Donayre.

"Vamos a verlo en los siguientes días. La Comisión [de Constitución] ha estado trabajando a tiempo completo en estos días en la reforma de sistema de justicia. No puedo decir fecha. Siempre me preguntan eso. Va a depender de muchísimos factores. No puedo decir una fecha exacta. Nunca doy fecha exacta", fue lo que señaló.

Edwin Donayre fue sentenciado por el delito de peculado en el marco del caso conocido como 'Gasolinazo' en el que se le implicó en el robo de combustible que se había asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur en el 2006.