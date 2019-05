Comisión de Justicia cita para el 4 de junio a Vicente Zeballos y al defensor del Pueblo

El congresista Alberto Oliva (PpK), quien preside la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, informó que han citado para el martes 4 de junio al ministro de Justicia, Vicente Zeballos y al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien no se presentó este martes ante este grupo de trabajo.

Oliva criticó la ausencia del defensor del Pueblo y la consideró como una falta de respeto a la comisión. Gutiérrez debía informar sobre el avance en la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“No voy a aceptar la falta de respeto que tiene a esta comisión porque dos veces se le ha citado y él no va a venir a imponer una agenda y decir el día que va a querer venir. Lo hemos citado de manera reiterada y por lo tanto creo que merecemos respeto”, afirmó.

"Solo ahora viéndose obligado porque los plazos agobian a la comisión especial tiene el interés de asistir en la hora y fecha que quiere imponer, esto no lo vamos a permitir y yo no me voy a prestar a estos caprichos del defensor del Pueblo", agregó.



Como se recuerda, el último domingo se realizó la prueba de conocimientos para los postulantes a la JNJ, donde solo tres alcanzaron una nota aprobatoria de los 104 que rindieron la evaluación.

Tras este resultado, la Comisión Especial de la JNJ anunció que en los próximos días convocarán a un nuevo concurso, sin embargo, los tres abogados que aprobaron el examen continuarán con el proceso de selección en paralelo.

- Lo que solicita Walter Gutiérrez -

​El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien es también presidente de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la Comisión Nacional de Justicia, envió un oficio al mediodía de este martes ante la Comisión de Justicia para solicitar una nueva fecha para su presentación.

En el oficio señala que como solo hay 3 postulantes que han aprobado el examen de conocimientos se debe discutir "una vía legal que permita ampliar el plazo del concurso". Para ello pide que la Comisión de Justicia y la Comisión de Constitución "lleven a cabo, en el más breve plazo posible, una sesión conjunta".

En otro momento de la sesión de la Comisión de Justicia, la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) cuestionó que, pese a reiteradas solicitudes de los integrantes de la comisión de invitar al ministro de Justicia, hasta el momento no se haya presentado.

“Nosotros hemos acordado como comisión por unanimidad invitar al ministro de Justicia para que venga a explicarnos sobre el protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y ¿qué ha pasado? Son dos sesiones que tampoco sabemos cuál es la respuesta del ministro”, dijo Beteta.

Al respecto, Alberto Oliva precisó que Vicente Zeballos solicitó acudir a la comisión el 28 de mayo, sin embargo, por estar en semana de representación se le citó para el 4 de junio.



“Hemos cumplido con enviar el documento citándolo. El ministro de Justicia envió un oficio en el cual solicita una reprogramación para venir y explicarnos este tema que es muy importante […] Lo vamos a citar para que el 4 de junio venga a explicarnos sobre este proyecto de ley de la reforma política”, detalló.