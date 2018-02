Comisión Lava Jato cita a ex ministro Carranza para este viernes Carranza Ugarte fue titular de Ministerio de Economía y Finanzas durante la gestión del ex presidente Alan García. La sesión se dará inicio a las 9:30 a.m. en el Palacio Legislativo

Luis Carranza Ugarte, quien hoy se desempeña como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), fue ministro de Economía, entre el 2006 y 2008.