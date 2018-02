Comisión Lava Jato cita a Yehude Simon para este miércoles

La Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la fujimorista Rosa Bartra, citó para este miércoles 14 de febrero al ex primer ministro Yehude Simon para que informe sobre su participación en torno al proyecto hídrico de Olmos.

Como se recuerda, Simon Munaro se desempeñó como gobernador regional de Lambayeque entre el 2003 y el 2008, para luego ser el presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del ex mandatario Alan García.

Este proyecto hídrico fue adjudicado a la constructora brasileña Odebrecht en 2004 y 2010, a través de sus filiales Trasvase Olmos y H2Olmos. En total, se ha invertido en la obra más de US$580 millones.

Según se informó, también está previsto que se le consulte sobre el Decreto de Urgencia N°025-2009, que incorporó más de S/772 millones en el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ─para el año fiscal 2009─ en el proyecto de la carretera Interoceánica.

Este decreto fue refrendado por la gestión de ese entonces: el ex mandatario Alan García, el ex primer ministro Yehude Simon, el ex ministro de Economía Luis Carranza y el ex ministro de Transportes Enrique Cornejo.

Asimismo, a Simon también se le consultará por normas brindadas a favor de la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

─Asistirá─

Yehude Simon confirmó que acudirá a la reunión que está prevista para las 3:00 p.m. en la sala Francisco Bolognesi Cervantes del Palacio Legislativo.

Según sostuvo a través de Twitter, demostrará “que se pueden hacer obras de manera transparente, sin venderse por coimas o comisiones”. Agregó que para ello no esperará a que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declare a fiscales peruanos.

MÁS EN POLÍTICA: