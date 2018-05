Comisión Lava Jato cuesta S/300 mil mensuales, dice Montenegro

La parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) Gloria Montenegro señaló este domingo que la Comisión Java Jato del Congreso, presidida por la fujimorista Rosa María Bartra, le cuesta S/300 mil mensuales al Estado peruano.

Según apuntó la legisladora, la inversión hecha para este grupo investigador no se justifica porque su trabajo carece de objetividad.

En ese sentido, Gloria Montenegro reiteró que la Comisión Lava Jato es usada por la primera mayoría parlamentaria para proteger y encubrir a sus aliados y atacar a sus adversarios políticos, lo cual –agregó– “deslegitima su trabajo”.

Por esto, indicó que APP debería mantenerse fuera de la comisión tras la renuncia de Marisol Espinoza y no nombrar a ningún reemplazante, tal como lo solicitó Rosa María Bartra en la última sesión del grupo.

“Yo recomendaré a mi bancada que sigamos fuera de esa comisión que solo encubre y protege a sus aliados como Keiko Fujimori y Alan García y es utilizada para sacar información contra sus adversarios políticos, lo cual deslegitima toda su labor”, dijo a la agencia Andina.

“Y el problema más grave, esa comisión le cuesta casi 300 mil soles mensuales al país y no aporta nada a las investigaciones que hace el sistema de justicia, porque no cita a las personas que debe citar y no aprueba los pedidos para ampliar las investigaciones, por eso no podemos hacerles el juego”, agregó.

Indicó que la bancada de APP se reunirá el martes por la tarde para evaluar el tema.

Bajo su punto de vista, dicha comisión no aporta nada nuevo a las investigaciones que efectúa el sistema de justicia sobre el Caso Odebrecht debido “a su manejo político poco serio”.