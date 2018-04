Comisión Lava Jato: ex asesora de PCM contradice versión de PPK Ex secretaria técnica de una comisión de alto nivel en el gobierno de Toledo dijo que esta no llegó a instalarse. PPK había declarado que ese grupo se había reunido varias veces

María del Rocío Vesga Gatti, ex asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros en el gobierno de Toledo, declaró como testigo en la Comisión Lava Jato. (Foto: Congreso) Congreso de la República