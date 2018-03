La Comisión Lava Jato y sus intentos para interrogar a PPK

Con fecha 12 de septiembre del 2017, la Comisión Lava Jato dirigió un oficio a Palacio de Gobierno. Se trató del primero en el que se solicita al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fijar fecha y hora para que brinde su declaración en calidad de ex primer ministro y ministro de Economía y Finanzas. Ello hace ya más de cinco meses.

Tal como consta en el cargo, el documento fue recibido en Palacio a las 9:34 a.m. del día siguiente. Ese mismo 13 de septiembre, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, aseguró que se envió otra carta al mandatario en la que “se amplían algunos puntos del requerimiento y se hacen aclaraciones”.

Pasaron los días y la comisión no obtuvo ninguna respuesta formal. La mañana del 6 de octubre del 2017, en una entrevista con RPP, PPK aseveró que no aceptaría la invitación de la Comisión Lava Jato y precisó que venía trabajando en una respuesta por escrito. Esa fue la ocasión en la que el mandatario manifestó que no quería someterse a “un circo”. “Yo no voy a someter la presidencia a eso”, acotó el presidente.

Horas después de estas declaraciones, en el edificio Luis Alberto Sánchez del Congreso, lugar donde ubica el despacho de la comisión, se redactó otro oficio, el mismo que fue ingresado a Palacio el lunes 9 de octubre.

La repuesta por escrito que PPK ya había adelantado llegó el 24 de octubre de ese año. En ella, el mandatario apeló a su alta investidura y brindó sus descargos por esa vía a cada uno de los temas. “Durante toda mi trayectoria como funcionario público, así como en la actividad privada, jamás he participado en acto de corrupción alguno”, manifestó.

Ante ello, la Comisión Lava Jato acordó derivar el documento a la Comisión de Constitución y, con una opinión consultiva a su favor, el grupo presidido por Rosa Bartra volvió a remitir otro oficio el 15 de noviembre del 2017 insistiendo en interrogar en persona a PPK. Hasta ese entonces ya sumaban cuatro los requerimientos.

Ya en diciembre, la Comisión Lava Jato dio a conocer la información que le había hecho llegar Odebrecht y en la que registra pagos por asesorías a Westfield Capital, de propiedad de PPK. También se mencionan los pagos realizados a First Capital, empresa constituida por Gerardo Sepúlveda, su socio.

En ese contexto, el 13 de diciembre la comisión decidió enviar, según se dijo en ese entonces, “por última vez” un pedido a PPK para que fije fecha, hora y lugar para que declare. En el sustento, también incorpora el reconocimiento del mandatario por asesorías en torno al proyecto Olmos, a raíz de la revelación realizada.

En medio de polémica por sus presuntos vínculos con Odebrecht, se dio inicio a un proceso de vacancia contra el mandatario. En respuesta, se aceptó el pedido de la comisión y se fijó la fecha para el 22 de diciembre. No obstante, una moción ya ganaba terreno en el Congreso y se programó un pleno para el 21 diciembre para que PPK brinde sus descargos. Motivo por el cual se postergó el encuentro con la Comisión Lava Jato.

La moción de vacancia finalmente no prosperó por falta de votos. Según se dijo, las coordinaciones entre el secretario general de Palacio con el grupo investigador ya se habían iniciado, pero no se llegó a un acuerdo.

El 25 de enero del presente año, el grupo investigador envió el sexto oficio a PPK a fin de que los reciba y dé sus testimonios. En el documento, a diferencia de los otros, se pide que el mandatario también brinde su declaración de impuestos y el levantamiento de su secreto bancario, tal como había anunciado en un mensaje a la nación de diciembre. Tampoco se recibió respuesta alguna.

Ante las reiteradas insistencias, el pasado lunes 25 de febrero del 2018 la Comisión Lava Jato acordó por mayoría remitir un séptimo oficio a PPK, en el que se advierte que tiene 10 días para que fije la fecha y hora en la que los recibirá. De no obtener respuesta, el propio grupo investigador señaló que sería quien programe el encuentro.

Sin embargo, el encuentro finalmente se concretará el 16 de marzo próximo a las 9 a.m. en Palacio de Gobierno. La secretaría general del despacho presidencial envió un oficio a Bartra el 28 de febrero dando cuenta de la decisión.

Semanas atrás, Kuczynski había dado a entender que recibiría a la comisión luego de las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, ante fiscales peruanos en Brasil.



"El señor Barata, hoy, tiene las llaves de la política en el Perú en sus manos […] Él puede decir cualquier cosa, yo quiero estar absolutamente seguro de que él va a decir cosas que son la verdad […] En este ambiente cargado, lleno de informaciones distorsionadas, yo iré a explicar las cosas cuando haya un ambiente objetivo. Pero iré, no lo dudo”, dijo a inicios de este mes el jefe de Estado.



Y efectivamente, la respuesta positiva desde Palacio vino en medio de los días del interrogatorio.

