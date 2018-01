El congresista Víctor Andrés García Belaunde pedirá ante la Comisión Lava Jato la citación del esposo de la legisladora fujimorista Úrsula Letona, José Guzmán Zegarra, en su condición de ex asesor legal del Gasoducto Sur Peruano.



“Yo voy a plantear que [José Guzmán Zegarra] sea citado, recién hoy día yo me he enterado de la noticia y a la hora que he tomado conocimiento de esto, yo he dicho que voy a plantear que sea citado a la Comisión Lava Jato”, señaló a El Comercio.



Al ser consultado por lo señalado por la parlamentaria quien aseveró que su cónyuge brindó una asesoría de carácter técnico y no legal, García Belaunde cuestionó que un abogado pueda asesorar sobre temas técnicos a un proyecto energético de ese tipo.



“Yo creo que un abogado asesora sobre cosas de derecho, no puedo pensar que un abogado pueda asesorar sobre temas de perforación de petróleo, sobre gas licuado a una empresa, sobre tubos, sobre derrames, pozos; yo no puedo pensar que un abogado pueda asesorar a una empresa en ese sentido”, expresó.



Similar posición manifestó el congresista Mauricio Mulder, quien se mostró de acuerdo con la citación propuesta por García Belaunde, pero se excusó de brindar mayores detalles.



Como se recuerda, el Ministerio Público se encuentra investigando el accionar del asesor José Guzmán Zegarra, cuyo informe legal se usó para sacar de carrera al segundo postor (CGPS) en el marco de la millonaria concesión otorgada a Odebrecht para llevar a cabo el Gaseoducto Sur Peruano.

MÁS EN POLÍTICA...