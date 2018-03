La Comisión Lava Jato del Congreso, que preside la fujimorista Rosa Bartra, solicitará al pleno del Congreso la ampliación de sus facultades investigadoras a fin de poder abarcar los presuntos aportes a campañas políticas mencionados por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a fiscales peruanos.

Ese fue el acuerdo alcanzado este viernes y se dio a raíz de la solicitud del congresista oficialista Gilbert Violeta y del frenteamplista Humberto Morales, quienes solicitaron que se convoque a los personajes mencionados por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, que habrían servido como intermediarios de aportes a partidos para los comicios del 2006 y del 2011, así como para la campaña por el No a la revocación de la alcaldesa capitalina Susana Villarán en el 2013.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Barata aseguró que financió las campañas de los ex presidentes Alejandro Toledo, a través de Avi Dan On, su ex jefe de seguridad; y Alan García, a través del ex ministro Luis Alva Castro.

También, según Barata, la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para los comicios del 2011, a través de la embajadora Susana de la Puente, y de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por intermedio del ex ministro Jaime Yoshiyama. Asimismo, ratificó la entrega de US$3 millones para la campaña del 2011 de Ollanta Humala y precisó que parte del dinero se dio por entregas a Nadine Heredia.

“Estas personas que habrían fungido como intermediarios, no puede ser que le digamos al país que, como no eran funcionarios, no los vamos a investigar. Al contrario, tienen mucho que decir”, afirmó Humberto Morales.

Precisamente, la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, explicó que en la moción que aprobó el pleno del Parlamento solo se autoriza la investigación de funcionarios y que hayan caído en actos de corrupción a través de coimas, sobornos y dádivas en el marco de su contratación con empresas brasileñas.

El acciopopulisita Víctor Andrés García Belaúnde se allanó a los pedidos destacando la importancia de los testimonios que los personajes mencionados.

“Efectivamente, no estamos autorizados a tocar esos temas, pero el pleno podría autorizarlo. Por lo tanto, hay que elevar la solicitud respectiva y, si es así, citaremos a todos los mencionados para saber exactamente qué cosa es lo que ha pasado y saber si han recibido dinero para ellos o para sus candidatos y sus jefes de partido, para eso está la investigación finalmente”, expresó García Belaunde.

Ante ello, Bartra Barriga informó que se harán los trámites correspondientes para elevar esa solicitud al pleno para que sea analizada y debatida por toda la Representación Nacional.

“Queda abierta la invitación para aquellos señores que ustedes han solicitado y que estén vinculados con el ámbito de la investigación. Y se procederá a solicitar al pleno, así como ustedes lo han solicitado, la ampliación del mandato a fin de que podamos investigar hechos que en este momento no están circunscritos al mandato que hemos recibido por parte de pleno”, aseveró Bartra.

