Comisión Lava Jato tendría su informe final antes del 4 de julio

La congresista Rosa Bartra, presidenta de la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato, sostuvo ayer que su grupo espera presentar su informe final antes del 4 de julio, fecha en la que culmina el plazo para la indagación.

“Estamos trabajando para cumplir con el plazo. Diría que al día de hoy estamos a un 80% de avance”, indicó la legisladora a El Comercio.

Una vez que haya preparado su informe final, el grupo de trabajo debe debatir y aprobar el documento antes de elevarlo al pleno.

Bartra, representante de Fuerza Popular, indicó que se calcula que en 41 megaproyectos ejecutados desde el 2004 por las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvao –así como sus consorciadas peruanas– hubo sobrecostos por US$3.000 millones.

Asimismo, señaló que desde que asumió la presidencia hace un año, la comisión ha recibido a 105 personas. Asimismo, se aprobó solicitar el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de 132 personas (naturales y jurídicas).

—Dificultades—

El congresista Víctor Andrés García Belaunde, integrante de la comisión, destacó que el trabajo del grupo ha permitido “identificar a personas ocultas que fueron parte de este esquema de corrupción”.



Añadió que en las próximas semanas y meses será importante recibir al ex primer ministro Fernando Zavala; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y a la ex primera dama Nancy Lange, esposa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Por otro lado, señaló que la relación de la comisión con el Ministerio Público, que tuvo picos de tensión el año pasado, “ha mejorado, pero podría estar mejor”.

También lamentó que algunos invitados se hayan escudado en la reserva que les exige la fiscalía para no colaborar con la comisión.

“Es una estrategia que han utilizado, pero el hecho de que se nieguen a declarar no quiere decir que no haya elementos para incluirlos en el informe final”, concluyó.