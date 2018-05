El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, negó ayer ante la Comisión Lava Jato haber favorecido de alguna manera a la empresa brasileña OAS en la concesión del proyecto “Línea Amarilla”. El burgomaestre descartó haber participado en esa operación y defendió los alcances de su gestión.

Esta es la primera vez que Castañeda Lossio acude a la comisión presidida por Rosa Bartra, pese a ser citado en reiteradas oportunidades, para responder por su participación en la entrega y ejecución del proyecto “Línea Amarilla” propuesto por OAS.

Al ser interrogado sobre su participación por el vicepresidente del grupo investigador, Humberto Morales, Castañeda pidió no “hablar sobre suspicacias” sino sobre hechos concretos.

“Usted no puede hablar sobre suspicacias mías, porque yo también puedo hablar sobre suspicacias que tengo sobre usted, osea respetos guardan respetos”, respondió el alcalde de Lima.

Asimismo, el burgomaestre dijo desconocer las conversaciones que presuntamente habría tenido la ex funcionaria Giselle Zegarra con el ex presidente de la constructora OAS en las cuales ella le habría pedido que OAS no firme el contrato del proyecto Río Verde durante la gestión de Susana Villarán.

"Habrían sido conversaciones privadas, por tanto las desconozco", consideró.

Finalmente, Castañeda Lossio defendió el bypass de la Av. 28 de Julio en el Cercado de Lima. Precisó, en ese sentido, que las demoras en la ejecución de obras se debieron a trámites con el Ministerio de Cultura.