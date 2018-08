Comisión Madre Mía acuerda citar a Ollanta Humala para el 27 de agosto

La Comisión Madre Mía, presidida por el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular), acordó citar al ex presidente Ollanta Humala para que brinde su testimonio el lunes 27 de agosto.

Esta fue la decisión que tomó este grupo de trabajo luego de analizar la carta que envió Ollanta Humala para pedir que su cita, que estaba prevista para hoy, sea reprogramada porque no estaba en Lima.

En el documento, el ex presidente señaló que iba a estar de viaje entre el 16 y el 25 de agosto, por lo que el grupo de trabajo decidió que la citación se debía fijar para el 27.

Héctor Becerril, ante la prensa, aseguró que las puertas de las oficinas de la Comisión Madre Mía estarán abiertas para que, tanto Ollanta Humala como sus abogados, acudan para revisar toda la documentación que requieran.

"Lamentablemente, (Ollanta Humala) quiere aprovecharse de una coyuntura en la que me imputan algunos hechos. Yo he manifestado que me allano a las investigaciones [...] Que no se ampare en hechos que no le corresponden", dijo Héctor Becerril con referencia a las críticas que hizo el ex presidente en su contra.

(Difusión)