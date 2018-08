Comisión Madre Mía confirma invitación a Ollanta Humala para el viernes 17

El congresista Héctor Becerril, presidente de la comisión que investiga las presuntas ejecuciones extrajudiciales y la compra de testigos en el Caso Madre Mía, confirmó que el ex presidente Ollanta Humala será invitado para el próximo viernes 17.

“La fase indagatoria termina de esta manera con la presencia, ojalá que asista, de Ollanta Humala, quien está en calidad de investigado”, informó el representante de Fuerza Popular.

Becerril añadió que después se debe elaborar el informe de la comisión, pues tienen hasta el 9 de setiembre para elevar el documento al pleno. “Estamos avanzando, está en un 40% a 50%. Este preinforme tiene que ser consensuado con todos los miembros”, remarcó.

La Comisión Madre Mía recibió hoy a un grupo de jueces y fiscales para para que ofrezcan sus declaraciones sobre la situación judicial de personas involucradas en el caso.

La semana pasada, el grupo de trabajo invitó a la ex primera dama Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, pero no se presentó. Por eso, se decidió no volver a convocarla.

Según Becerril, presidente la citación fue enviada con suficiente anticipación a la casa de la madre de Heredia, donde viviría ahora la esposa del ex jefe del Estado. Pero Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia, indicó a El Comercio que no se les notificó la citación.