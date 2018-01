Comisión Madre Mía definirá este viernes si sesiona públicamente

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, reveló que el grupo investigador debatirá este viernes si levanta o no la reserva de su pesquisa para que puedan participar los medios de comunicación en las sesiones y así evitar que los invitados eludan las preguntas.



“El día viernes se pondrá al debate si es que en esta etapa de la investigación la hacemos pública, levantando la reserva de la investigación, esto para que los medios de comunicación puedan apoyarnos, puedan transmitir a la población lo que está ocurriendo en la comisión”, manifestó ayer a El Comercio.



“Yo no creo que ante los medios de comunicación vayan a seguir muchos de ellos con esa estrategia de la amnesia, yo creo que eso seguramente ojalá los haga recordar cosas que no quieren recordar”, enfatizó Becerril.



El también vocero alterno de Fuerza Popular aseveró que en esta etapa de la investigación, los invitados han apelado a la “amnesia” y responden de manera ambigua entorpeciendo el esclarecimiento de los hechos que se investigan.



“Los invitados a la comisión apelan a la amnesia, dicen: 'yo no recuerdo, no me acuerdo con exactitud'; y salen por la tangente, dan vueltas, contestan de forma ambigua, entonces de tal manera que muchos de ellos no están ayudando al esclarecimiento de los hechos”, expresó.



Como se recuerda, la referida comisión investiga las supuestas ejecuciones extrajudiciales en la base de Madre Mía fue creada en mayo pasado.

Entre los principales investigados por esta comisión están el ex presidente Ollanta Humala quien es sindicado por diversos testigos como el ‘Capitán Carlos’, quien tuvo a su cargo la referida base militar.

MÁS EN POLÍTICA...