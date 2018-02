Comisión Madre Mía entregará documentación a Ollanta Humala

El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, adelantó que atenderán el pedido del ex mandatario Ollanta Humala y le enviarán la documentación requerida para poder recoger sus declaraciones.

“En base a una resolución del Tribunal Constitucional, vamos a enviar la documentación reservada que él está pidiendo en su momento, con la anticipación debida para que él pueda tomar conocimiento de los hechos”, manifestó a la prensa.

El 16 de febrero, los integrantes de la comisión que investiga los hechos ocurridos en 1992 en la base contrasubversiva Madre Mía, en Huánuco, acudieron al penal de Barbadillo para interrogar a Ollanta Humala, pero la diligencia no tuvo éxito.

El ex presidente optó por no responder las preguntas de la comisión y explicó, mediante un comunicado, que se estaba violando el debido proceso de investigación en su contra. Señaló que no le permitieron acceder al expediente que determinó pasarlo a calidad de investigado.

Héctor Becerril dijo que, en vista de que están evaluando visitar nuevamente al ex mandatario, enviarán la información solicitada para que este “ya no tenga el pretexto de decir que no tenía conocimiento” y declare.

Este martes la Comisión Madre Mía sesionó y recibió al ex fiscal de la Nación José Antonio Peláez Bardales, al fiscal supremo Pedro Chávarry y a la ex secretaria de prensa de Ollanta Humala, Cynthia Montes.

Sobre esta última, Héctor Becerril indicó que, en sus declaraciones, “hay algunas contradicciones respecto a algunas versiones de otros testigos anteriores”.

-Declaraciones de Barata-

El también vocero de Fuerza Popular aseguró que, en su partido, se encuentran “tranquilos” respecto a las declaraciones que dará Jorge Barata en el interrogatorio fiscal en Brasil.

El congresista aseguró que Keiko Fujimori “nunca ha recibido un solo sol de estas empresas corruptas”. Sin embargo, mostró su deseo de que Barata mencione al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en sus respuestas para que se haga énfasis en las investigaciones en su contra.

“Ojalá salga el nombre de PPK y en base a eso, los fiscales puedan ahondar en las investigaciones”, expresó.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...